Qual o salário de Neymar em novo contrato com PSG?

Com novo acordo até 2025, salário base de Neymar é inferior, mas conta com bônus em caso de título da Champions

O Paris Saint-Germain anunciou na manhã deste sábado (8) a aguardada renovação do contrato de Neymar Jr. O atacante brasileiro selou um novo acordo com o clube da capital francesa, onde permanecerá até 2025.

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

Além do novo vínculo, os valores pagos anualmente ao camisa 10 também foram atualizados, e são um pouco inferiores ao que Neymar recebia antes da renovação, apesar de um bônus elevado no caso de conquista da Liga dos Campeões.

Quanto Neymar vai ganhar no PSG?

Segundo informações do jornal francês L’Equipe, que adiantou a renovação de Neymar com o PSG, o Brasileiro receberá cerca de 30 milhões de euros brutos por temporada no time francês (pouco mais de 190 milhões de reais por ano). Considerando os valores completos, seriam quase R$ 16 milhões por mês, até o ano de 2025.

Ainda de acordo com o L’Equipe, o contrato também prevê uma bonificação caso o PSG seja campeão da Liga dos Campeões até 2026 contando com o Brasileiro. Segundo o jornal, o bônus ultrapassa a casa dos 10 milhões de euros (R$ 63 milhões na cotação atual).

🤳 E tem um recadinho especial para a torcida 🇧🇷



❤💙 #NeymarJr2025 pic.twitter.com/oB0IqRasTt — Paris Saint-Germain (@PSGbrasil) May 8, 2021

Quanto Neymar ganhava de salário até a renovação?

Os números do novo contrato podem parecer assustadores, mas são inferiores ao acordo anterior de Neymar com o PSG. O L’Equipe afirmou que os vencimentos do 10 até a renovação chegavam a 36 milhões de euros anuais, que ultrapassam os salários das estrelas Cristiano Ronaldo e Kylian Mbappé.