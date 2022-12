Qual o limite de estrangeiros relacionados em jogo do Brasileirão?

Com times cada fez mais investindo em jogadores vindos do exterior, veja como funciona a regra de estrangeiros no Campeonato Brasileiro

Sejam estrelas, promessas ou até jovens contratados para as categorias de base, estamos vendo, nos últimos anos, uma invasão de jogadores do mercado sul-americano no futebol brasileiro. E com isso, um problema a ser resolvido pelos clubes, já que o Brasileirão impõe um limite de jogadores estrangeiros que podem ser relacionados a cada partida da competição. Saber resolver essa conta é mais um desafio que as equipes precisam vencer na montagem dos seus elencos.

Não são poucos os exemplos de jogadores estrangeiros por aqui: o Flamengo, por exemplo, tem Arrascaeta e Arturo Vidal, só para citar alguns; o Palmeiras conta com Gustavo Gómez, Piquerez, Atuesta, Merentiel, Flaco López; nomes como Kannemann, Villasanti, De Pena, Bustos e Mercado devem ter mais compatriotas chegando... e por aí vai.

Não é de agora que existe um limite. Um time brasileiro não pode, por exemplo, escalar uma equipe com 11 jogadores nascidos fora do país: só cinco podem relacionados em cada partida, somados os titulares e jogadores no banco de reservas.

Com vários times indo até esse limite e tendo vários estrangeiros no elenco, pode pintar a dúvida: qual é o limite de estrangeiros que pode ser relacionado para uma partida do Campeonato Brasileiro? É possível, por exemplo, relacionar seis jogadores nascidos fora do país e os substituir, para que todos possam jogar?

Flamengo/Divulgação

A resposta é não. Só cinco estrangeiros podem ser relacionados para um jogo do Brasileirão. Isso significa que, se seu time tiver mais do que cinco jogadores nascidos fora do Brasil, alguém terá que ficar de fora.