Qual foi a última prorrogação que o Brasil jogou em Copa do Mundo?

Seleção brasileira vai aos últimos 30 minutos em jogo válido pelas quartas, contra a Croácia, após oito anos

A seleção brasileira tem decidido seus jogos, normalmente, sempre no tempo normal dos jogos disputados em Copa do Mundo. As eliminações, aliás, também comumente aconteceram durante os 90 minutos, como contra a Alemanha, em 2014, e Bélgica, em 2018. Em 2022, o Brasil disputa a vaga para as semifinais contra a Croácia nas prorrogações.

Vale destacar que, a última vez em que o Brasil foi aos 30 minutos de acréscimos no Mundial aconteceu há oito anos: em partida válida pelas oitavas da Copa do Mundo de 2014, a seleção brasileira encontrou o Chile e ficou no empate em 1 a 1. Na prorrogação, acabou mantendo o mesmo placar e passou pelos sul-americanos nos pênaltis.

Em vários momentos importantes para a história das Copas, o Brasil foi às prorrogações. Veja todas as vezes em que a seleção disputou esse momento: