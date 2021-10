Qual foi a melhor campanha do Brasil em Eliminatórias para a Copa do Mundo?

A seleção brasileira nunca ficou de fora de um Mundial da Fifa, mas qual foi a melhor campanha da equipe?

Perfeita nas Eliminatórias até o momento, a seleção brasileira, mesmo criticada em algum aspectos, segue 100% desde o início da qualificação para a Copa do Mundo de 2022.

A equipe do técnico Tite, acusada às vezes de "não encantar", vai fazendo, em números, uma competição histórica. Assim, o torcedor pode se perguntar: qual é a melhor campanha da seleção brasileira na história das Eliminatórias para a Copa do Mundo?

Listamos, para não ficar qualquer dúvida, todas as participações brasileiras nas Eliminatórias para o Mundial, nos mais diferentes formatos - e também as melhores e piores campanhas.

Confira!

Formatos de disputa nas Eliminatórias para a Copa do Mundo

Seleções sul-americanas começaram a disputar, de maneira oficial, as Eliminatórias para a Copa do Mundo Fifa em 1954, quando Brasil, Paraguai e Chile disputaram uma vaga no Mundial da Suíça.

Desde então, a competição já passou por várias mudanças de regra. Veja o formato de cada uma das Eliminatórias Sul-Americanas:

1954: Três seleções disputando uma vaga, se enfrentam em formato de turno e returno. Apenas o campeão se classificava;

Três seleções disputando uma vaga, se enfrentam em formato de turno e returno. Apenas o campeão se classificava; 1958: Nove seleções divididas em grupos de três, se enfrentam em formato de turno e returno. Apenas o campeão de cada grupo se classificava;

Nove seleções divididas em grupos de três, se enfrentam em formato de turno e returno. Apenas o campeão de cada grupo se classificava; 1962: Seis seleções disputando três vagas em mata-mata, com ida e volta. Brasil (atual campeão), Chile (país-sede) e Paraguai (classificado para play-off da Concacaf) não disputaram as Eliminatórias;

Seis seleções disputando três vagas em mata-mata, com ida e volta. Brasil (atual campeão), Chile (país-sede) e Paraguai (classificado para play-off da Concacaf) não disputaram as Eliminatórias; 1966: Nove seleções divididas em grupos de três, se enfrentam em formato de turno e returno. Apenas o campeão de cada grupo se classificava e o Brasil (atual campeão) não disputou as Eliminatórias;

Nove seleções divididas em grupos de três, se enfrentam em formato de turno e returno. Apenas o campeão de cada grupo se classificava e o Brasil (atual campeão) não disputou as Eliminatórias; 1970: Dez seleções divididas em dois grupos de três e um grupo de quatro, se enfrentam em formato de turno e returno. Apenas o campeão de cada grupo se classificava;

Dez seleções divididas em dois grupos de três e um grupo de quatro, se enfrentam em formato de turno e returno. Apenas o campeão de cada grupo se classificava; 1974: Nove seleções divididas em grupos de três, se enfrentam em formato de turno e returno. Apenas o campeão de cada grupo se classificava e o Brasil (atual campeão) não disputou as Eliminatórias;

Nove seleções divididas em grupos de três, se enfrentam em formato de turno e returno. Apenas o campeão de cada grupo se classificava e o Brasil (atual campeão) não disputou as Eliminatórias; 1978: Nove seleções divididas em grupos de três, se enfrentam em formato de turno e returno. O campeão de cada grupo se classificava para um grupo final, onde os times novamente se enfrentavam em turno de returno. Os dois primeiros se classificavam e o terceiro colocado disputava um play-off contra a Uefa. A Argentina (país-sede) não disputou as Eliminatórias;

Nove seleções divididas em grupos de três, se enfrentam em formato de turno e returno. O campeão de cada grupo se classificava para um grupo final, onde os times novamente se enfrentavam em turno de returno. Os dois primeiros se classificavam e o terceiro colocado disputava um play-off contra a Uefa. A Argentina (país-sede) não disputou as Eliminatórias; 1982: Nove seleções divididas em grupos de três, se enfrentam em formato de turno e returno. Apenas o campeão de cada grupo se classificava e a Argentina (atual campeã) não disputou as Eliminatórias;

Nove seleções divididas em grupos de três, se enfrentam em formato de turno e returno. Apenas o campeão de cada grupo se classificava e a Argentina (atual campeã) não disputou as Eliminatórias; 1986: Dez seleções divididas em dois grupos de três e um grupo de quatro, se enfrentam em formato de turno e returno. O campeão de cada grupo se classificava e os quatro melhores não classificados se enfrentavam em mata-mata por uma última vaga;

Dez seleções divididas em dois grupos de três e um grupo de quatro, se enfrentam em formato de turno e returno. O campeão de cada grupo se classificava e os quatro melhores não classificados se enfrentavam em mata-mata por uma última vaga; 1990: Nove seleções divididas em grupos de três, se enfrentam em formato de turno e returno. Apenas o campeão de cada grupo se classificava e a Argentina (atual campeã) não disputou as Eliminatórias;

Nove seleções divididas em grupos de três, se enfrentam em formato de turno e returno. Apenas o campeão de cada grupo se classificava e a Argentina (atual campeã) não disputou as Eliminatórias; 1994: Nove seleções divididas em um grupo com quatro e um grupo com cinco, se enfrentam em formato de turno e returno. O campeão e o vice do grupo com cinco seleções e apenas o campeão do grupo com quatro seleções se classificavam. O segundo colocado do grupo com cinco seleções disputava um play-off contra a Oceania. O Chile (banido do futebol) não disputou as Eliminatórias;

Nove seleções divididas em um grupo com quatro e um grupo com cinco, se enfrentam em formato de turno e returno. O campeão e o vice do grupo com cinco seleções e apenas o campeão do grupo com quatro seleções se classificavam. O segundo colocado do grupo com cinco seleções disputava um play-off contra a Oceania. O Chile (banido do futebol) não disputou as Eliminatórias; 1998: Nove seleções disputando quatro vagas em pontos corridos. O Brasil (atual campeão) não disputou as Eliminatórias;

Nove seleções disputando quatro vagas em pontos corridos. O Brasil (atual campeão) não disputou as Eliminatórias; 2002, 2006 e 2010: Dez seleções disputando quatro vagas em pontos corridos. O quinto colocado disputava um play-off contra a Oceania/Concacaf;

Dez seleções disputando quatro vagas em pontos corridos. O quinto colocado disputava um play-off contra a Oceania/Concacaf; 2014: Nove seleções disputando quatro vagas em pontos corridos. O quinto colocava disputava um play-off contra a AFC. O Brasil (país-sede) não disputou as Eliminatórias;

Nove seleções disputando quatro vagas em pontos corridos. O quinto colocava disputava um play-off contra a AFC. O Brasil (país-sede) não disputou as Eliminatórias; 2018 e 2022: Dez seleções disputando quatro vagas em pontos corridos. O quinto colocado disputava um play-off contra a Oceania;

Qual foi a melhor campanha da seleção brasileira em Eliminatórias? E a pior?

Incluindo apenas o formato atual, em pontos corridos, que começou em 1998, o Brasil já disputou as Eliminatórias Sul-Americanas em cinco ocasiões. Veja, da melhor à pior, cada uma das campanhas:

Copa Jogos Vitórias Empate Derrotas Gols pró Gols contra Aproveitamento 2022 9 9 0 0 22 3 100% 2018 18 12 5 1 41 11 75,9% 2006 18 9 7 2 35 17 62,9% 2010 18 9 7 2 33 11 62,9% 2002 18 9 3 6 29 23 55,5%

Até agora, a campanha do Brasil nas Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2022 vem sendo disparadamente a melhor no formato atual, com 100% de aproveitamento e apenas três gols sofridos. Enquanto isso, o Brasil pentacampeão em 2002 teve a pior de todas, com 55,% de aproveitamento e incríveis seis derrotas, mais do que em todas as outras campanhas somadas.

Incluindo outros formatos, desde 1954, o Brasil já disputou as Eliminatórias Sul-Americanas em 13 ocasiões. Veja, da melhor à pior, cada uma das campanhas:

Copa Jogos Vitórias Empate Derrotas Gols pró Gols contra Aproveitamento 2022 9 9 0 0 22 3 100% 1970 6 6 0 0 23 2 100% 1982 4 4 0 0 11 2 100% 1954 4 4 0 0 8 1 100% 1990 4 3 1 0 13 1 83,3% 1978 6 4 2 0 17 1 77,7% 2018 18 12 5 1 41 11 75,9% 1994 8 5 2 1 20 4 70,8% 1986 4 2 2 0 6 2 66,6% 1958 2 1 1 0 2 1 66,6% 2006 18 9 7 2 35 17 62,9% 2010 18 9 7 2 33 11 62,9% 2002 18 9 3 6 29 23 55,5%

O Brasil já terminou as Eliminatórias com 100% de aproveitamento em três ocasiões: em 1954 e 1982, com quatro jogos, e em 1970, em seis jogos. Assim, se a equipe comandada por Tite conseguir a proeza de terminar com 100%, fará uma proeza única na história das Eliminatórias.

De qualquer jeito, a campanha de 2022 segue sendo a pior na história da seleção brasileira, com apenas 55,5% de aproveitamento. Vale ressaltar que o Brasil nunca terminou uma campanha abaixo dos 50% de aproveitamento.