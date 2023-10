Qual foi a lesão que tirou Neymar do Uruguai x Brasil, pelas Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026

O craque brasileiro tem um longo histórico de lesões, e sentiu mais uma delas durante o clássico contra o Uruguai

Apesar de conviver com as críticas, que aumentaram após sua escolha em defender o Al Hilal, da Arábia Saudita, Neymar ainda segue como um dos jogadores mais importantes da seleção brasileira.

O camisa 10 seguiu sendo lembrado pelo técnico Fernando Diniz, que comanda interinamente o selecionado, e tem sido titular neste início de Eliminatórias. Dono de três assistências nas três primeiras rodadas, o jogo contra o Uruguai, pela quarta jornada, não foi dos melhores para Neymar.

Isso porque o meia-atacante precisou deixar o jogo no final do primeiro tempo, depois de aparentemente ter torcido o joelho no gramado do Estádio Centenário, em Montevidéu. Com um longo histórico de problemas físicos em sua carreira, Neymar deixou o campo de maca e chorando.