Qual é o teu plano para lidar com Ronaldo?... Jesus responde à pergunta difícil

Jorge Jesus, o novo selecionador de Portugal, revelou o seu plano relativamente ao capitão Cristiano Ronaldo, garantindo que ele continuará a ser um símbolo do país e que o seu nome permanecerá imortalizado na história.

Jesus assumiu o comando de Portugal, sucedendo ao espanhol Roberto Martínez, após o fim do percurso da seleção no Mundial 2026, eliminada pela campeã seleção da Espanha nos oitavos de final, com a derrota por (1-0).

Ronaldo (41 anos) foi alvo de inúmeras críticas ao longo de todo o seu percurso no Mundial, no qual marcou 3 golos, e alguns consideraram que se tornou um fardo para a seleção portuguesa.

Jesus afirmou, em declarações ao canal Canal 11: "Ronaldo não representará qualquer problema para a seleção nacional nem para mim pessoalmente. Quanto à polémica em curso, cada um tem direito à sua opinião".

E acrescentou, segundo o que reportou a rede "Foot Mercato": Quando chegar o momento de tomar a decisão, falarei individualmente com Cristiano e com todos os outros jogadores".

E prosseguiu: "Cristiano é um símbolo de Portugal, e o seu nome será imortalizado na história. Gostei muito de trabalhar com ele (no Al-Nassr saudita). Eu não julgo o jogador com base na sua idade, e isso aplica-se também a Cristiano".

Jesus, antigo treinador do Benfica, do Al-Hilal e do Al-Nassr sauditas, sublinhou que a lista de jogadores convocados para o primeiro jogo da Liga das Nações, contra o País de Gales, a 24 de setembro, não será muito diferente da convocatória do Mundial 2026.

E esclareceu: "Alguns poderão pensar que o novo treinador virá e fará muitas mudanças nos jogadores. Mas isso não vai acontecer. Eu não sou ingénuo. Além disso, não tenho tempo suficiente para convocar muitos jogadores que não foram escolhidos para esta convocatória. Não há um grande número de jogadores por onde escolher".

E apontou: "Ao longo dos próximos quatro anos, surgirão sem dúvida novos jogadores. E a convocatória (para a Liga das Nações) não estará longe da convocatória do Mundial 2026. Dois ou três novos jogadores, algo do género".

Jesus aproveitou a oportunidade para dirigir uma mensagem forte aos seus futuros jogadores, dizendo: "Se a seleção nacional não apresentar um desempenho melhor do que o que apresentou no Mundial, não conseguirei apresentar um desempenho melhor. Eu e a minha equipa técnica precisamos de disputar mais jogos, caso contrário continuaremos aqui a alimentar um sonho que perseguimos há anos".

E concluiu: "Temos jogadores magníficos, mas não conquistámos muitos títulos. Vencemos o Campeonato da Europa há dez anos, e vencemos a Liga das Nações duas vezes, que não é o título mais importante, mas é o mais difícil, porque enfrentamos sempre as melhores seleções europeias. Só no ano passado, as seleções de Portugal, França, Alemanha e Espanha chegaram às finais".