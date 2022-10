Qual é o significado da comemoração de Endrick em primeiro gol pelo Palmeiras?

A jovem estrela do Palmeiras celebrou seu primeiro gol pelo clube com uma comemoração inusitada na Arena da Baixada

O Palmeiras saiu derrotado do primeiro tempo da partida contra o Athletico, na Arena da Baixada, pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro. No entanto, como poucos esperavam, o técnico português Abel Ferreira resolveu apresentar ao Brasil e ao mundo uma nova joia a ser lapidada no futebol: Endrick Felipe, de apenas 16 anos.

O jovem, vinculado a grandes clubes do futebol europeu, especialmente no Real Madrid e ao Paris Saint-Germain, foi apresentado ao mundo já na volta do intervalo e rapidamente teve participação direta na virada Alviverde.

No primeiro gol do Palmeiras, o zagueiro Pedro Henrique falhou na saída de bola e foi desarmado por Endrick, que invadiu a área e cruzou para o gol de Gustavo Scarpa. Depois, após um cruzamento de Rony, o jovem estava bem-posicionado na área para tocar de cabeça e marcar seu primeiro gol pelo clube.

Como resultado, Endrick se tornou o artilheiro mais jovem da história do Palmeiras com apenas 16 anos, três meses e quatro dias.

Depois de marcar seu primeiro gol no time profissional do Palmeiras, Endrick prestou homenagem ao atacante Erling Haaland, da Noruega e do Manchester City, da Inglaterra, copiando sua comemoração de gol registrada no futebol europeu.

@endricki Instagram/globo.com

O jovem, nascido em 2006, agora também é o artilheiro mais jovem de todos os tempos no Brasileirão, aumentando ainda mais a expectativa que o cerca após uma brilhante carreira nas categorias de base.

O atacante somou 165 gols em 169 jogos pelas diversas categorias de base do Palmeiras e ganhou destaque na Europa por suas atuações na Copa São Paulo de Futebol Junior de 2022.

Segundo o jornalista Fabrizio Romano, a joia do Palmeiras tem uma cláusula de rescisão de 60 milhões de euros (R$ 317 milhões) em seu contrato, com PSG e Real Madrid entre os que devem lutar por sua contratação em 2023.

Esta certamente não será a última vez que ouvimos falar desse jovem. Uma grande investida do futebol europeu parece ser mais um caso de quando e não se vai acontecer.