Os recordes de Endrick no Palmeiras

O jovem atacante mal estreou pela equipe profissional e já detém recordes marcantes

Na história do futebol, volta e meia, de década em década, aparece um nome que parece destinado a brilhar. Dentro do Palmeiras, Endrick passa a impressão de ser este cara: o jovem atacante é visto como uma das maiores joias do cenário brasileiro e gerou muita expectativa antes mesmo de estrear entre os profissionais da equipe alviverde.

Campeão de tudo nas categorias de base, Endrick já estampou jornais esportivos na Europa e segue motivando notícias, estando na mira das maiores potências do futebol no Velho Continente. Mas para a felicidade da torcida alviverde, o garoto segue no Brasil... e agora começa a escrever sua história como atleta do Palmeiras.

História, histórico. Quando falamos de Endrick, por incrível que pareça, estas já são palavras que o acompanham. A sua estreia no futebol profissional já atraiu holofotes e um primeiro capítulo para o livro dos recordes do Palmeiras: aos 16 anos, dois meses e 16 dias, o atacante se transformou, ao entrar em campo na goleada por 4 a 0 sobre o Coritiba, no atleta mais jovem a ter disputado uma partida oficial pelo clube.

Cesar Greco/Palmeiras

Getty Images

Curiosidade que o segundo grande recorde de Endrick pelo Palmeiras também tenha acontecido diante de outra equipe paranaense. Em partida contra o Athletico-PR, pela 34ª rodada do Brasileirão de 2022, o atacante se transformou no mais jovem a ter marcado um gol em toda a história palmeirense: estufou as redes com 16 anos e 96 dias.

A expectativa, claro, é de que mais recordes possam ser escritos pelo jovem.