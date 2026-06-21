O australiano Graham Arnold, técnico da seleção do Iraque, brincou sobre como parar Kylian Mbappé, atacante da França, antes do confronto entre as duas seleções na madrugada da próxima terça-feira, pela segunda rodada da fase de grupos da Copa do Mundo de 2026.

A seleção do Iraque perdeu sua partida de estreia na Copa do Mundo para a Noruega (4 a 1), enquanto a França venceu o Senegal (3 a 1), em jogo em que Mbappé, astro do Real Madrid, marcou dois gols.

Questionado na coletiva de imprensa antes do confronto contra a França sobre seu plano para neutralizar Mbappé, Arnold respondeu em tom de brincadeira, segundo a rede francesa “RMC”: “Vamos perguntar se podemos escalar três goleiros”.

Por outro lado, Arnold elogiou Didier Deschamps, técnico da seleção francesa, dizendo: “Ele é um técnico excelente e uma pessoa maravilhosa. Com certeza, os jogadores vão querer fazer algo especial nesta que será sua última Copa do Mundo”.

Arnold considerou a seleção da França uma das principais candidatas ao título da Copa do Mundo, mas disse: “Viemos para jogar e mostrar nosso estilo contra eles. O jogo contra a Noruega já ficou para trás, e estamos nos preparando bem para enfrentar a França”.

E concluiu: “Enfrento as partidas com a mentalidade de vencer e tento incutir essa ideia nos jogadores. Até o momento, ainda não decidimos quem será o goleiro titular contra a França”.