Demorou 50 anos, mas o torcedor do Atlético-MG finalmente pode soltar novamente o grito de campeão brasileiro. Com uma campanha irretocável, Hulk, Keno, Allan, Jair, Guilherme Arana, Cuca e cia marcaram os seus nomes na história do Galo e ainda quebraram o maior jejum de títulos do Brasileirão.

Isso porque com o último título tendo vindo em 1971, o Atlético-MG era o clube há mais tempo, entre todos aqueles que já venceram pelo menos uma edição do torneio, sem conquistar o Campeonato Brasileiro.

Enquanto o Galo espera que o próximo título não demore mais 50 anos, outras torcidas seguem na espera para ver seu time ser campeão nacional novamente.

Hoje, a maior fila é a do Guarani. Campeão em 1978, o Bugre até terminou na segunda colocação em outras duas oportunidades, mas não levanta o título brasileiro já fazem 43 anos. E considerando que a equipe campineira segue na Série B e não termina entre os dez primeiros na Série A desde 1999, parece improvável que vá sair do jejum tão cedo.

Mas não se engane: vários grandes não sabem o que é conquistar o Brasileirão já faz bastante tempo.

Pensando no grupo dos tradicionais "12 grandes", a maior fila é a do Internacional. São 42 anos desde o título invicto de 1979, o último do Colorado. Neste meio tempo, vieram sete vices, o último deles em 2020, quando a equipe gaúcha ficou a centímetros de ultrapassar o Flamengo e levantar a taça.

Confira, então, os maiores jejuns de títulos de um clube no Brasileirão.

Qual é o maior jejum de títulos de um clube no Brasileirão?

Time Último título brasileiro Anos sem ganhar o Brasileirão Guarani 1978 43 Internacional 1979 42 Coritiba 1985 36 Sport 1987 34 Bahia 1988 33 Botafogo 1995 26 Grêmio 1996 25 Vasco da Gama 2000 21 Athletico-PR 2001 20 Santos 2004 17 São Paulo 2008 13 Fluminense 2012 9 Cruzeiro 2014 7 Corinthians 2017 4 Palmeiras 2018 3 Flamengo 2020 1 Atlético-MG 2021 0

Como podemos ver, o título do Galo o tira do topo da lista e o coloca na "última posição", de certa forma: o último time a conquistar o Campeonato Brasileiro.

Sete clubes não conquistam o Brasileirão desde o século passado: Guarani, Internacional, Coritiba, Sport, Bahia, Botafogo e Grêmio. Destes, três possuem apenas um título em sua história.