Qual é a situação do Yamal? A escalação oficial dos jogos contra a Espanha e a Áustria

Luis de la Fuente, técnico da seleção espanhola, anunciou a escalação da equipe para o confronto contra a Áustria, nesta noite de quinta-feira, nas oitavas de final da Copa do Mundo.

De la Fuente escalou seu principal craque, Lamine Yamal, na escalação titular do Matador para a partida de hoje, enquanto David Alaba e Konrad Laimer lideram a escalação da seleção austríaca.

A escalação da seleção espanhola é a seguinte:

Goleiro: Unai Simón

Defesa: Marc Cucurella, Pedro Porro, Aymeric Laporte, Pau Cubarsi

Meio-campo: Rodri, Dani Olmo, Pedri

Ataque: Lamine Yamal, Mikel Oyarzabal, Alex Baena

Já a escalação da Áustria foi a seguinte:

Alexander Schlager, Stefan Busch, David Alaba, Kevin Danso, Konrad Laimer, Marcel Sabitzer, Romano Schmid, Xavier Schlager, Nicolas Seewald, Paul Wanner, Michael Gregoritsch