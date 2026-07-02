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Uruguay v Spain: Group H - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

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Qual é a situação do Yamal? A escalação oficial dos jogos contra a Espanha e a Áustria

Espanha x Áustria
Espanha
Áustria
Copa do Mundo
L. Yamal
Espanha
Áustria

Luis de la Fuente, técnico da seleção espanhola, anunciou a escalação da equipe para o confronto contra a Áustria, nesta noite de quinta-feira, nas oitavas de final da Copa do Mundo.

De la Fuente escalou seu principal craque, Lamine Yamal, na escalação titular do Matador para a partida de hoje, enquanto David Alaba e Konrad Laimer lideram a escalação da seleção austríaca.

A escalação da seleção espanhola é a seguinte:

Goleiro: Unai Simón

Defesa: Marc Cucurella, Pedro Porro, Aymeric Laporte, Pau Cubarsi

Copa do Mundo
Espanha crest
Espanha
ESP
Áustria crest
Áustria
AUT

Meio-campo: Rodri, Dani Olmo, Pedri

Ataque: Lamine Yamal, Mikel Oyarzabal, Alex Baena

Já a escalação da Áustria foi a seguinte:

Alexander Schlager, Stefan Busch, David Alaba, Kevin Danso, Konrad Laimer, Marcel Sabitzer, Romano Schmid, Xavier Schlager, Nicolas Seewald, Paul Wanner, Michael Gregoritsch

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