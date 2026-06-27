Qual é a situação de Ronaldo? Divulgação da escalação de Portugal contra a Colômbia

Roberto Martínez, técnico da seleção portuguesa, anunciou a escalação de sua equipe para o confronto contra a Colômbia, na madrugada deste domingo, na última partida da fase de grupos da Copa do Mundo de 2026.

Martínez optou por escalar o time titular dos “Marinheiros” para garantir a vitória sobre a Colômbia e assegurar a liderança do Grupo 11.

A seleção colombiana lidera a tabela do Grupo 11 com 6 pontos, dois pontos à frente da Portugal, que ocupa o segundo lugar.

A escalação de Portugal foi a seguinte:

Goleiros: Diogo Costa

Defesa: Rubén Díaz, Renato Vega, Nuno Mendes, João Cancelo

Meio-campo: Bruno Fernandes, Vitinha, Rúben Neves

Ataque: Pedro Neto, João Félix, Cristiano Ronaldo

Já a escalação da seleção colombiana foi a seguinte:

Camilo Vargas, Santiago Arias, Davinson Sánchez, John Lucomi, Deiver Machado, Jefferson Lerma, John Arias, Gustavo Puerta, James Rodríguez, Luis Díaz, John Córdoba