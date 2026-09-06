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FC Barcelona v Real Madrid CF - LaLiga EA SportsGetty Images Sport
Hussein Hamdy

Traduzido por

Qual é a situação de Rodri e Yamal? Flick anuncia a escalação do Barcelona contra o Valencia

H. Flick
L. Yamal
Rodri
Barcelona
Valencia
La Liga
Alemanha
Espanha

Novo desafio para assumir a liderança isolada

Hansi Flick, técnico do Barcelona, anunciou a escalação de seu time para o duelo contra o Valencia, neste domingo, pela quarta rodada do Campeonato Espanhol.

Flick apostou em um trio de ataque formado por: Lamine Yamal, Raphinha e Anthony Gordon.

Isso aconteceu apesar de Yamal não ter participado do último treino coletivo antes da partida, limitando-se a treinar na academia.

Vocês podem discutir os temas e as notícias de forma mais aprofundada nos fóruns do "Kooora"

Rodri está na escalação titular pela primeira vez desde sua transferência surpreendente do Manchester City para o Barcelona durante a janela de transferências de verão, enquanto o egípcio Hamza Abdelkarim fica no banco de reservas.

A escalação completa do Barcelona para a partida de hoje ficou assim:

Liga dos Campeões
Barcelona crest
Barcelona
BAR
Feyenoord crest
Feyenoord
FEY
La Liga
Sevilla crest
Sevilla
SEV
Valencia crest
Valencia
VAL

Joan García - Espart - Cubarsí - Gerard Martín - Eric García - Pedri - Rodri - Fermín López  Lamine Yamal - Raphinha - Gordon.
Vale lembrar que o Barcelona divide a liderança de La Liga com 9 pontos ao lado de Real Madrid e Real Betis.

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