Hansi Flick, técnico do Barcelona, anunciou a escalação de seu time para o duelo contra o Valencia, neste domingo, pela quarta rodada do Campeonato Espanhol.

Flick apostou em um trio de ataque formado por: Lamine Yamal, Raphinha e Anthony Gordon.

Isso aconteceu apesar de Yamal não ter participado do último treino coletivo antes da partida, limitando-se a treinar na academia.



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Rodri está na escalação titular pela primeira vez desde sua transferência surpreendente do Manchester City para o Barcelona durante a janela de transferências de verão, enquanto o egípcio Hamza Abdelkarim fica no banco de reservas.

A escalação completa do Barcelona para a partida de hoje ficou assim:

Joan García - Espart - Cubarsí - Gerard Martín - Eric García - Pedri - Rodri - Fermín López Lamine Yamal - Raphinha - Gordon.

Vale lembrar que o Barcelona divide a liderança de La Liga com 9 pontos ao lado de Real Madrid e Real Betis.



