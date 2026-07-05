Qual é a situação de Neymar? Ancelotti anuncia a escalação do Brasil contra a Noruega

O italiano Carlo Ancelotti, técnico da Seleção Brasileira, anunciou a escalação da Seleção para o confronto contra a Noruega, neste domingo à noite, no Estádio de Nova Jersey, nos Estados Unidos, pelas oitavas de final da Copa do Mundo de 2026.
Ancelotti optou por escalar Gabriel Martinelli como titular no lugar de Lucas Paquetá, que sofreu uma lesão na última partida contra o Japão.
Já Neymar permanece no banco de reservas pela quinta partida, sabendo-se que ele não foi titular desde o início da Copa do Mundo.
O quarteto formado por Vinícius Júnior, Gabriel Martinelli, Ryan e Matheus Cunha lidera o ataque da Seleção contra a Noruega.
A escalação do Brasil ficou assim:
Goleiro: Alisson.
Defesa: Danilo, Marquinhos, Gabriel, Santos.
Meio-campo: Bruno Guimarães, Casemiro, Martinelli.
Ataque: Vinícius Júnior, Ryan, Cunha.
Por outro lado, o trio formado por Erling Haaland, Alexander Sørloth e António Nosa lidera a escalação da Noruega, que ficou assim:
Goleiro: Nylund.
Defesa: Rerson, Air, Hegim, Wolf.
Meio-campo: Sandir Berg, Patrik Berg, Odegaard.
Ataque: Sorloth, Nosa, Haaland.
Vale lembrar que o vencedor da partida entre Brasil e Noruega enfrentará, nas quartas de final da Copa do Mundo, o vencedor do confronto entre Inglaterra e México.