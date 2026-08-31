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FC Basel v FC Barcelona - Pre-Season FriendlyGetty Images Sport
Hussein Hamdy

Traduzido por

Qual é a situação de Hamza Abdelkarim? Flick anuncia a escalação do Barcelona diante do Rayo Vallecano

H. Flick
H. Abdelkarim
Barcelona
Rayo Vallecano
La Liga
Alemanha
Egito
Espanha

A busca pela liderança

Hansi Flick, técnico do Barcelona, anunciou a escalação de sua equipe para o confronto contra o Rayo Vallecano, nesta segunda-feira, pela terceira rodada do Campeonato Espanhol.

Flick apostou em um trio ofensivo formado por: Lamine Yamal, Raphinha e Anthony Gordon.

A escalação completa do Barcelona para a partida de hoje ficou da seguinte forma:

Joan García, Koundé, Cubarsí, Xavi Espart, Christensen, Pedri, Olmo, Bernal, Lamine Yamal, Raphinha e Gordon.

La Liga
Rayo Vallecano crest
Rayo Vallecano
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O jovem egípcio Hamza Abdelkarim está entre os reservas, ao lado de Karim Adeyemi, Rodri, Fermín López e João Cancelo.

O Barcelona ocupa provisoriamente a quinta posição na tabela de classificação do Campeonato Espanhol, com 6 pontos, enquanto o Rayo Vallecano está na 16ª posição, com um ponto.

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