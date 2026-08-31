Hansi Flick, técnico do Barcelona, anunciou a escalação de sua equipe para o confronto contra o Rayo Vallecano, nesta segunda-feira, pela terceira rodada do Campeonato Espanhol.
Flick apostou em um trio ofensivo formado por: Lamine Yamal, Raphinha e Anthony Gordon.
A escalação completa do Barcelona para a partida de hoje ficou da seguinte forma:
Joan García, Koundé, Cubarsí, Xavi Espart, Christensen, Pedri, Olmo, Bernal, Lamine Yamal, Raphinha e Gordon.
O jovem egípcio Hamza Abdelkarim está entre os reservas, ao lado de Karim Adeyemi, Rodri, Fermín López e João Cancelo.
O Barcelona ocupa provisoriamente a quinta posição na tabela de classificação do Campeonato Espanhol, com 6 pontos, enquanto o Rayo Vallecano está na 16ª posição, com um ponto.
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