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Crystal Palace FC v Manchester City - Premier League 2026/27Getty Images Sport
Hussein Hamdy

Traduzido por

Qual é a situação de Bouaddi? Maresca escala reforço do Manchester City como titular contra o Coventry

A. Bouaddi
E. Fernandez
E. Maresca
I. Ndiaye
Manchester City
Premier League
Marrocos
Argentina
Itália
Senegal
England

Corrida pela liderança

O italiano Enzo Maresca, técnico do Real Madrid, anunciou a escalação de sua equipe para o confronto contra o Coventry City pela terceira rodada da Premier League.

Maresca escalou o senegalês Illman Ndiaye, recém-chegado ao Manchester City, como titular no ataque ao lado de Antônio Semenyo e Erling Haaland.

Já o astro marroquino Ayoub Bouaddi e o argentino Enzo Fernández ficam no banco de reservas.

Premier League
Manchester City crest
Manchester City
MCI
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Coventry
COV

A escalação completa do Manchester City ficou assim:

Donnarumma, Khusanov, Diaz, Guéhi, Gvardiol, Anderson, O'Reilly, Ndiaye, Rayan Cherki, Semenyo e Haaland.

Vale lembrar que o Manchester City lidera a classificação da Premier League com 6 pontos.

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