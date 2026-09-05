O italiano Enzo Maresca, técnico do Real Madrid, anunciou a escalação de sua equipe para o confronto contra o Coventry City pela terceira rodada da Premier League.
Maresca escalou o senegalês Illman Ndiaye, recém-chegado ao Manchester City, como titular no ataque ao lado de Antônio Semenyo e Erling Haaland.
Já o astro marroquino Ayoub Bouaddi e o argentino Enzo Fernández ficam no banco de reservas.
A escalação completa do Manchester City ficou assim:
Donnarumma, Khusanov, Diaz, Guéhi, Gvardiol, Anderson, O'Reilly, Ndiaye, Rayan Cherki, Semenyo e Haaland.
Vale lembrar que o Manchester City lidera a classificação da Premier League com 6 pontos.
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