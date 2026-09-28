Você tem 24 anos ou mais?

Ajude-nos a verificar sua idade respondendo com sinceridade. Este site contém publicidade relacionada a jogos de azar destinada a maiores de 24 anos.

Conteúdo com restrição de idade

Você não tem idade suficiente para visualizar conteúdo relacionado a apostas. Você será redirecionado para a página inicial.

alt
Ao VivoIngressos
+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento
Tudo sobre apostas na GOAL
ORA-League-Al-Ahly-FC-ZED-FC-Cairo-EgyptAFP
Traduzido por

Qual é a situação de Bencharki? Amrouche recupera duas estrelas e perde outra no clássico contra o Zamalek

Zamalek SC x Al Ahly
Zamalek SC
Al Ahly
Premier League
T. Mohamed
K. El Debes
A. Bencharki
H. Ammouta
Egito
Marrocos

Uma notícia boa e outra triste para o Ahly

Tudo indica que a estrela do Al Ahly deverá desfalcar o confronto contra o Zamalek, no clássico do Campeonato Egípcio marcado para o próximo dia 11 de outubro.

O jornalista Ahmed Shobeir revelou detalhes das lesões do trio do Al Ahly: Taher Mohamed Taher, o marroquino Ashraf Bencharki e Karim El Debes.

Shobeir explicou, durante declarações em seu programa de rádio nesta data, que o departamento médico do Al Ahly intensifica seus esforços para recuperar os jogadores lesionados, afirmando que o ponta Taher Mohamed Taher já começou o retorno gradual à participação no treino coletivo, dentro de um programa de reabilitação específico elaborado pelo departamento médico para garantir que ele atinja a plena condição física e técnica em 100% antes do clássico.

Ele apontou que o jogador marroquino sofre atualmente de dores e inflamações no tendão de Aquiles, o que levou as comissões técnica e médica a solicitarem seu descanso total e a não participação nos treinos coletivos durante os dias atuais.

 Acrescentou que Bencharki precisa de um período de descanso e de um programa de tratamento que se estende de 3 a 5 dias para se recuperar completamente, o que significa sua presença assegurada no confronto contra o Zamalek.

Por outro lado, Shobeir revelou a ausência do lateral-esquerdo Karim El Debes no jogo do clássico.

Ele apontou que entrou em contato com os médicos para verificar o período de ausência de Karim El Debes, que ficou definido entre duas a três semanas completas antes do retorno ao treino coletivo, o que significa sua exclusão da lista do Al Ahly para a partida do clássico diante do Zamalek.

Publicidade

GOSTOU DESTA HISTÓRIA?

Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.

Siga a GOAL no Google