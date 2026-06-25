Qual é a relação com a lenda da Fórmula 1? Neymar gera polêmica com uma foto e três palavras

Lewis Hamilton, lenda da Fórmula 1, ficou profundamente comovido com a mensagem que recebeu do astro brasileiro Neymar, durante sua participação na Copa do Mundo.

Neymar postou uma foto em sua conta no Instagram, acompanhada da frase “Lembre-se de quem você é”, após seu retorno à seleção brasileira comandada pelo técnico Carlo Ancelotti.

O retorno de Neymar ocorreu após um afastamento de 981 dias da Seleção Brasileira, devido a uma lesão na ruptura do ligamento cruzado anterior, e ele entrou como reserva aos 76 minutos da partida em que o Brasil venceu a Escócia por 3 a 0.

O jornal “The Sun” informou que a frase usada por Neymar foi uma referência direta ao seu amigo íntimo Lewis Hamilton, que publicou a mesma mensagem recentemente após conquistar sua primeira vitória com a equipe da Ferrari no Grande Prêmio da Espanha.

Neymar e Hamilton mantêm uma amizade de longa data e costumam aparecer juntos em corridas de Fórmula 1 ou em eventos sociais.

Hamilton disse: “Trocamos mensagens o tempo todo, e sou muito grato pela amizade que tenho com o Neymar”.

E acrescentou: “Eu conversava com ele há alguns dias sobre seus filhos; ele tem dois filhos maravilhosos”.

E continuou: “Foi realmente incrível vê-lo publicar essa mensagem, porque nem sempre vejo pessoas com uma plataforma tão grande quanto a dele usando-a para espalhar tanta positividade”.

E acrescentou: “No mundo em que vivemos hoje, precisamos dessas mensagens mais do que nunca”.