PSG começa temporada 2021/22 desfalcado de Neymar, Sergio Ramos, Donnarumma e Mbappé

Para a final da Supercopa da França contra o Lille neste domingo (1), Pochettino vai mandar a campo 11 reservas

Sem suas grandes estrelas, o PSG de Mauricio Pochettino tenta neste domingo (1), às 15h (de Brasília), erguer o troféu da Supercopa da França contra o Lille, (campeão da última edição da Ligue1), no Estádio Bloomfield, em Tel Aviv. O campeão da Copa da França, porém, jogará sem seus melhores jogadores.

Por que Sergio Ramos, Kylian Mbappé e Neymar não jogam na Supertaça da França?

Isso porque o PSG vai entrar em campo com praticamente os 11 suplentes. Quanto às contratações, apenas Wijnaldum (ex-Liverpool) e Achraf (ex-Inter) entraram na convocatória.

No caso de Sergio Ramos, o ex-jogador do Real Madrid estará de fora porque continua a se recuperar do desconforto na coxa, enquanto Gianluigi Donnarumma, novo goleiro do PSG, que se transferiu do Milan, ainda não voltou das férias após vencer a Euro com a Itália.

Pochettino ainda decidiu preservar Kylian Mbappé, que ainda está sendo ligado ao Real Madrid, para tê-lo pronto antes da estreia da próxima semana contra o Troyes na Ligue 1. E Neymar, como Ángel Di María, Leandro Paredes e Marquinhos, também não estarão presentes depois de jogar a Copa América no Brasil. Assim, as baixas são muitas e importantes para o lado do PSG.

Já o Lille, que atravessa uma forte crise econômica, perdeu seu treinador, Christophe Galtier, além de dois pilares na conquista do título, como Maignan ou Soumaré, transferidos para Milão e Leicester, respectivamente.