Qual é a multa rescisória de Gabriel Veron no Palmeiras?

Um dos talentos mais cobiçados do futebol brasileiro, jovem do Verdão pode estar de mudança para a Inglaterra. Entenda

Gabriel Veron, um dos principais nomes da nova geração de jogadores do Palmeiras, pode estar de saída do clube paulista.

Com multa rescisória de 60 milhões de euros (pouco menos de R$ 380 milhões na cotação atual), o ponta desperta interesse de gigantes europeus, e segundo informações desta quarta (24), pode ter definido o seu destino na Europa

De acordo com relato do repórter e apresentador Fernando Fernandes, da Bandeirantes, Gabriel Veron está vendido para um grande clube de Manchester. Os valores chegariam a 50 milhões de euros, o equivalente a 330 milhões de reais.

Caso se concretize, os valores superariam os pagos por jogadores como Neymar Jr. (do Santos para o Barcelona em 2014) e no próprio Gabriel Jesus, que trocou o Palmeiras pelo Manchester City em 2017, pelo valor equivalente a 121 milhões de reais na época.

Destaque da base alviverde, o jogador de 18 ano estreou pelo time principal do Palmeiras em 2019. Desde então foram 40 jogos (sendo 18 deles como titular), 11 gols marcados e seis assistências. Com o Palmeiras, Veron venceu o Campeonato Paulista, Copa Libertadores e Copa do Brasil, todas na temporada de 2020.

Para o confronto desta terça (24) contra o São Bento, válido pelo Campeonato Paulista, Gabriel Veron não aparece entre os relacionados, por conta de uma lesão do final da temporada passada. O atacante não entra em campo desde o jogo de ida das finais da Copa do Brasil, contra o Grêmio.

Gabriel foi o 12º colocado do ranking da Goal que lista as 50 maiores revelações do futebol mundial. Em entrevista exclusiva publicada na última terça (23), o jovem revelou se inspirar em Dudu e Gabriel Jesus, e a torcida de coração pelo Palmeiras.