Qual é a maior goleada do São Paulo na Copa do Brasil?

O Tricolor passou por cima do 4 de Julho com vitória por 9 a 1 dentro do Morumbi

A Copa do Brasil é o raro título que falta ao São Paulo em sua extensa prateleira de conquistas, mas ao longo de sua história na competição o Tricolor Paulista já protagonizou grandes momentos.

Na edição 2021, o time comandado por Crespo chegou a sofrer um susto contra o modesto 4 de Julho no jogo de ida – com derrota por 3 a 2. Mas na volta, em duelo realizado no Morumbi, apesar de um novo susto ao sofrer um gol com menos de um minuto, o Tricolor mostrou o seu poderio e emplacou a goleada: 9 a 1.

E quando placares tão elásticos acontecem, é impossível não deixar de questionar: qual é a maior goleada do São Paulo em sua história na Copa do Brasil? O triunfo contra o 4 de Julho, por exemplo, não chega a ser o placar mais elástico já construído pelo Tricolor.

Em 2001, o São Paulo venceu o Botafogo da Paraíba por 10 a 0. O time então comandado por Vadão havia vencido na ida por 1 a 0 e podia jogar pelo empate para avançar à segunda fase da competição. França (3 vezes), Luís Fabiano (2), Júlio Baptista (2), Gustavo Nery, Kaká e Fabiano Souza foram os autores dos tentos. Até hoje esta é a segunda maior goleada já vista na Copa do Brasil, ficando atrás apenas de um 11 a 0 aplicado pelo Atlético-MG sobre o Caiçara, do Piauí, em 1991.

O 9 a 1 sobre o 4 de Julho é, portanto, a segunda maior goleada do São Paulo na história da Copa do Brasil – superando um 6 a 0 sobre o São Raimundo, em 2003, vitória que teve caráter histórica pelos cinco gols marcados por Luis Fabiano; até hoje, nenhum jogador marcou mais vezes em uma única partida da competição: Gerson (Atlético-MG), Viola (Santos), Obina (Atlético-MG) e Neymar (Santos) foram os outros que marcaram cinco vezes em uma única partida de Copa do Brasil.