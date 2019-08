Qual é a dívida do Corinthians pelo estádio? Valores e mais do acordo com Odebrecht e governo

Andrés Sanchez anunciou acordo com a construtora no Conselho Deliberativo e dívida reduz para R$ 160 milhões

Pouco mais de cinco anos após a inauguração da Arena , o presidente Andrés Sanchez anunciou que o clube chegou a um acordo para reduzir significativamente a dívida do estádio. O valor informado pelo mandatário na reunião no Parque São Jorge é cinco vezes menor que a Odebrecht estivamava receber.

QUER VER JOGOS AO VIVO OU QUANDO QUISER? ACESSE O DAZN E TESTE O SERVIÇO POR UM MÊS GRÁTIS!

O acordo ainda não foi assinado. No entanto, de acordo com Andrés, o novo contrato está próximo de ser redigido e deve ser anunciado nas próximas semanas.

Confira todas as informações sobre o novo acordo!

OS VALORES

A Odebrecht foi quem pagou toda a conta do estádio, que inicialmente estava orçado em R$ 820 milhões. Os custos passaram a R$ 985 milhões quando o estádio foi definido como palco de abertura da de 2014. Com a correção para os dias de hoje, a Arena Corinthians deve custar algo em torno de R$ 1,4 bilhão.

Embora não fosse reconhecida pelo clube, a construtora cobrava do Corinthians um valor de R$ 800 milhões, já com os juros aplicados nos valores dos empréstimos feitos durante as obras. Agora, de acordo com Andrés, o clube reduzirá para R$ 160 milhões o total da dívida.

Mais artigos abaixo

Ainda na reunião, o presidente esclareceu ainda que o Corinthians deve R$ 470 milhões ao BNDES (Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social), valor que vem sendo pago com a renda dos jogos. Portanto, no total, a dívida em torno do estádio, gira em torno de R$ 600 milhões.

OS TÍTULOS E RECORDES NA ARENA

Nos cinco anos que joga em Itaquera, o Corinthians já foi campeão cinco vezes. Além do Brasileirão de 2015 e 2017, o clube ainda levantou o título do três vezes seguidas: 2017, 2018 e 2019. Destes, os dois títulos de 2017 e o de 2019 foram confirmados no estádio do Corinthians.

Por outro lado, o recorde de público em duelo do clube aconteceu na decisão do Paulistão 2019, quando 46.481 torcedores foram ao estádio. Porém, o recorde total foi registrado na semifinal da Copa do Mundo de 2014, entre e : 63.267. Esse número não pode ser batido, já que a arena contava com duas arquibancadas provisórias.