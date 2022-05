Qual é a diferença entre Punter e Trader?

Você sabe a diferença entre o apostador "punter" e o "trader''? Certamente você já viu e leu bastante sobre essas duas formas de investir nas apostas esportivas. Deixa eu explicar as diferenças básicas sobre os dois e aí você poderá entender com qual se identifica mais.

A principal diferença é o modelo de apostar. O Punter ele aposta sempre contra a casa de apostas. Se ele perder, quem fica com o seu dinheiro é a casa. Se ele ganhar, a grana é dele.

Já o trader ele investe em uma espécie de bolsa de valores, onde ele aposta contra outros traders como ele que compram as posições contrárias a dele sobre um acontecimento. Caso ele perca a aposta, quem leva a grana são os outros traders que apostavam contra a posição dele. E vice-versa caso ele ganhe.

Aí você já tem a principal diferença. E a partir dela se entende mais facilmente todas as outras. A começar que o Punter geralmente aposta antes dos eventos, na chamada "pré-live". Por exemplo, Palmeiras e Cuiabá. O apostador quer investir na vitória do Palmeiras e vai lá e aposta no Verdão.

Ele então não mexe mais em sua aposta e espera o jogo acabar para ver se foi lucrativa ou não. Ele não fica intercedendo naquele investimento durante a partida, na chamada "live".

Já o Trader ele escolhe um mercado dentro da partida, e entra com seu investimento na "live". Enquanto a bola tá rolando, ele consegue analisar as tendências do jogo, seja de padrões ou das variações das odds, e decide que hora é melhor pra ele investir.

E assim também ele pode decidir que horas retirar o seu investimento, antes que ele se transforme em um Red. Com isso, o trader termina tendo um controle maior sobre sua grana e todo o seu método de investimento.

Por um lado, pra quem não tem tempo de ficar assistindo vários jogos durante os dias para fazer suas entradas como Trader, o investimento Punter é o ideal. Pois você vai lá, faz a sua fé e pronto. Volta só depois que o jogo acabou.

Já o Trader, ele precisa acompanhar. Seja vendo o jogo, seja por robôs ou gráficos, ou até mesmo pela movimentação das odds em uma planilha. Mas ele precisa estar presente. É como uma operação na bolsa de valores, onde se acompanha tendências para comprar e vender ativos.

Por isso mesmo, ser Trader demanda mais tempo, mais dedicação, mais estudo e mais empenho. E também por causa disso tudo, termina no longo prazo sendo mais lucrativo para o apostador.