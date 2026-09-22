As últimas horas foram marcadas pela circulação de notícias nas redes sociais dando conta de que o brasileiro Malcom teria obtido a nacionalidade emiradense e sido convocado para a seleção participante da "Copa do Golfo 27", que começa amanhã na Arábia Saudita.

A seleção dos Emirados Árabes Unidos está no Grupo 2, ao lado das seleções do Catar, do Bahrein e do Iêmen.

Em agosto passado, o Al-Jazira dos Emirados contratou o brasileiro Malcom, vindo do Al-Hilal, após uma passagem de destaque pelo clube saudita.

Apesar de Zlatko Dalić, técnico da seleção dos Emirados Árabes Unidos, ter anunciado a lista da seleção para disputar a fase final da Copa do Golfo, que incluiu 26 jogadores dias atrás, as últimas horas foram marcadas por notícias sobre a inclusão de Malcom nela.

Mas essas notícias não são verdadeiras, já que a Federação dos Emirados Árabes Unidos não anunciou a naturalização de Malcom, que atuou pelas seleções do Brasil, inclusive a seleção olímpica.

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Da mesma forma, nem o próprio jogador nem seu clube anunciaram esse passo ou sua participação no torneio.

Ao acessar osite da Federação dos Emirados Árabes Unidos de Futebol, encontramos uma notícia publicada hoje sobre a chegada da seleção à Arábia Saudita com o título: "Delegação da nossa seleção nacional chega a Jidá para participar da 'Copa do Golfo 27'", sem qualquer menção a alteração na lista.

Vale lembrar que a lista dos Emirados Árabes Unidos para a Copa do Golfo 27 ficou da seguinte forma:

Goleiros: Fahad Al-Dhanhani, Khalid Eisa, Hamad Al-Meqbali.

Defesa: Ruben Filipe, Lucas Pimenta, Khalifa Al-Hammadi, Marcus Meloni, Alaeddine Zouhir, Eric Menezes, Khalid Al-Dhanhani, Zayed Al-Ameri, Sasha Ivković.

Meio-campo: Fábio Lima, Essam Fayez, Luan Pereira, Harib Abdallah, Nicolas Giménez, Abdullah Hamad, Mamadou Coulibaly.

Ataque: Ousmane Camara, Ali Saleh, Bala Guilherme, Richard Acuñor, Bruno Oliveira, Yuri César, Sultan Adil.