Qual a temperatura prevista no Qatar durante a Copa do Mundo 2022?

O primeiro Mundial da história no Oriente Médio acontece no final do ano, mas calor ainda vai fazer parte do dia a dia do torcedor

A Copa do Mundo de 2022, no Qatar, inova em diversos aspectos, incluindo arquitetura e localização, já que é a primeira edição realizada no Oriente Médio. Da mesma forma, é a primeira que não será realizada no meio do ano, mas sim nos últimos meses, durante o inverno da região. Tudo para fugir das altas temperaturas registradas em média no país-sede.

Tradicionalmente, a Copa do Mundo é realizada entre os meses de junho e julho, quando é verão no hemisfério norte, algo que nunca foi um problema mesmo quando foi sediada em países em que o calor 'castiga' nesta época, como os Estados Unidos. No entanto, a situação no Qatar é extrema, uma vez que, no verão, as temperaturas variam entre os 45°C e 50°C durante o dia, algo inviável para a prática de esportes ao ar livre - e por consequência, também o futebol.

Pensando no melhor para a competição, então, a Fifa optou por mudar a data da Copa do Mundo radicalmente. Em 2022, a disputa do Mundial será entre novembro e dezembro, época em que as temperaturas são um pouco mais amenas no Qatar - mas que, ainda assim, o clima é quente.

Qual é a previsão do tempo no Qatar durante a Copa do Mundo?

O Qatar tem um clima desértico, onde faz calor mesmo durante o período de inverno local. A expectativa é que as temperaturas ao longo da Copa do Mundo variem entre 20°C e 30°C.

Neste período, as temperaturas máximas podem cair quatro graus, variando entre 26° a 23°C e raramente ficam abaixo de 19°C ou acima de 29°C. Quanto às temperaturas mínimas, elas também diminuem quatro graus, podendo variar de 18°C a 15°C e raramente ficam abaixo de 12°C ou excedem 22°C - normalmente durante a noite.

Mesmo em um período mais ameno em questões de temperatura, a tecnologia também será muito usada para garantir o bem estar de todos envolvidos na Copa do Mundo, desde jogadores e torcedores até colaboradores e jornalistas. Dentro dos estádios vão ser usados aparelhos de resfriamento - ar condicionado - movidos por energia solar, que devem manter a temperatura em volta do 27°C.