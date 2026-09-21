Qual a relação com Rodri? Ex-astro do Real Madrid choca Cucurella

O Real Madrid vem sofrendo críticas duras após a queda no clássico diante do vizinho Atlético de Madrid, pelo placar de 2 a 1 no último domingo, na sétima rodada da atual edição da La Liga.

A equipe do treinador José Mourinho não conseguiu ter a arrancada esperada, apesar das contratações que realizou, e os analistas entendem que o problema está relacionado à montagem do elenco, bem como ao aspecto tático.

Miguel Torres, ex-astro do Real Madrid, foi bastante claro ao afirmar que o clube merengue faz com que alguns jogadores que viviam suas melhores fases apareçam de forma ruim.

O jornal Sport publicou as declarações de Miguel Torres, feitas à rede Movistar, em que disse: "Não há estruturação no Real Madrid. Cucurella parece outro jogador, chega até a parecer um jogador ruim, mas o motivo é a ausência de estruturação".

E acrescentou: "Não há mecanismos de jogo de nenhum tipo. E se o Rodri estivesse no Real Madrid, também apareceriam nele muitas deficiências".

Torres apontou que a torcida do Real Madrid exagerou muito no otimismo neste verão por causa das movimentações que o clube fez no mercado de transferências, e chegou inclusive a acreditar que a equipe havia se tornado superior ao Barcelona, o que não é verdade.

E prosseguiu: "Neste verão, os torcedores ficaram empolgados quando Florentino Pérez se movimentou no mercado de transferências, e acreditavam que as coisas dariam certo desta vez".

Ressaltou: "Eles olhavam para o que o Barcelona fazia e riam: 80 milhões de euros por Gordon, quem é esse? E Ademi, mais um atacante. E iam pagar uma quantia enorme por Rodri, mesmo ele não estando em boa condição física".

O ex-lateral do Real Madrid acrescentou que a equipe não tem uma ideia clara sobre o estilo de jogo, e que também não corrigiu os erros que apareceram nas temporadas anteriores, o que faz com que o projeto pareça ameaçado de fracasso.

E concluiu: "As semanas passam, e não importa quem o Barcelona contrata, ou mesmo se não contratar um atacante, tudo dá certo para ele porque tem uma boa estruturação. Repito, não há estruturação no Real Madrid, e por isso é muito difícil que qualquer projeto dê certo, mesmo que você tenha bons jogadores".

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