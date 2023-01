Qual a premiação da Supercopa do Brasil de 2023?

A premiação dada ao campeão do duelo em jogo único será a maior da história da disputa

Palmeiras e Flamengo, respectivos campeões do Campeonato Brasileiro e Copa do Brasil em 2022, voltam a se encontrar em um duelo que vale taça. A Supercopa do Brasil será disputada neste sábado (28), no Estádio Mané Garrincha, mas o troféu não é o único prêmio que move as aspirações dos clubes.

A CBF anunciou que a premiação para o duelo, uma partida única, terá premiação de R$ 10 milhões para o time campeão. O vice vai ficar com R$ 5 milhões. Os valores são mais que o dobro em relação à última edição – vencida pelo Atlético Mineiro contra o Flamengo.

Dentro do pacote de R$ 10 milhões dados ao vencedor, quase metade corresponde a um valor entregue pela Conmebol. A entidade sul-americana disponibilizou 1 milhão de dólares, que na conversão para a moeda brasileira equivale a cerca de R$ 5 milhões.