Qual a lesão que Messi sofreu pela Argentina antes da Copa do Mundo?

Após uma pancada em um amistoso, o camisa 10 ficou ausente de duas sessões de treinamentos da seleção argentina em preparação para a Copa do Mundo

A um dia da estreia na Copa do Mundo, uma imagem do tornozelo de Lionel Messi inchado, durante o treino desta segunda-feira (21), preocupou os torcedores argentinos. Segundo a imprensa local, o problema foi causado após uma pancada no amistoso contra os Emirados Árabes Unidos.

Por essa questão, Messi realizou um trabalho a parte de seus companheiros para tratar do inchaço na região por dois dias seguidos.

Nas imagens divulgadas nesta manhã, é possível ver o tornozelo do jogador com um inchaço acima da região da chuteira. Mesmo assim, Messi não sente dores, não teve limitação de suas ações e de desempenho durante o treinamento.

Olha o tornozelo do Messi 👀 pic.twitter.com/5cGnsyfTuF — Diário da Copa (@DiarioCopa) November 21, 2022

Dessa forma, Messi treinou normalmente e está confirmado no primeiro jogo da seleção, provavelmente, ao lado de Di María e Lautaro Martínez.

Na entrevista coletiva pré-jogo, o craque rebateu qualquer possibilidade de ficar ausente do duelo: "Me sinto muito bem fisicamente. Creio que chego em um grande momento tanto pessoal, quanto físico. Não tenho nenhum problema.

"Escutei muita coisa que estava sem treinar ou treinando diferenciado, mas foi porque levei uma pancada, por precaução. Nada importante", disse Messi, em entrevista coletiva, nesta segunda-feira.

A Argentina, de Lionel Messi, estreia nesta terça-feira, contra a Arábia Saudita, às 7h (de Brasília), pela primeira rodada do Grupo C, da Copa do Mundo 2022.