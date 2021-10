Qual a escalação do Palmeiras contra o Red Bull Bragantino?

Os principais desfalques do verde estão no sistema defensivo, incluindo os jogadores convocados para suas seleções

Atual terceiro colocado, o Palmeiras enfrenta o RB Bragantino pelo Campeonato Brasileiro. O duelo marcará o reencontro do Verdão com sua torcida no Allianz Parque. O técnico Abel Ferreira ainda terá uma série de desfalques para o duelo deste sábado (9), às 21h (de Brasília).

O Palmeiras tenta se recuperar em casa, agora, com a ajuda do torcedor. Isto porque, a equipe foi derrotada para o América-MG de virada por 2 a 1 na última rodada. Além de tudo, a equipe está sem vencer há três jogos na competição.

Abel Ferreira tem desfalques importantes por convocações para a seleção, lesões e jogadores suspensos. Além de Weverton, Gustavo Gómez e Joaquín Piquerez, convocados para Brasil, Paraguai e Uruguai, respectivamente, o técnico não contará com o volante Danilo, peça importante do meio-campo alviverde.

Além disso, se recuperando de lesão o lateral Mayke está fora, incluindo o volante Zé Rafael com um trauma no joelho. A novidade fica por conta de Marcos Rocha, que foi relacionado para o duelo, mas deve começar no banco de reservas.

Aliás, o treinador não poderá contar com Felipe Melo e Gabriel Menino suspensos pelo terceiro cartão amarelo na rodada passada.

Com isso, os principais desfalques do verde estão no sistemas defensivo, incluindo os jogadores convocados para suas seleções.

Provável escalação do Palmeiras : Jailson; Garcia (Breno Lopes), Luan, Renan, Jorge; Danilo Barbosa (Matheus Fernandes), Patrick de Paula, Raphael Veiga e Dudu; Rony ( Luiz Adriano) e Wesley.

O Palmeiras ocupa a terceira colocação do Brasileirão, com 39 pontos - empatado com o Flamengo. Com uma distância de 11 pontos para o lider Atlético-MG.