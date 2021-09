Qual a escalação do Palmeiras contra o Atlético-MG?

Sem suspensos e lesionados, Abel Ferreira tem o elenco completo à disposição para a semifinal da Libertadores

O Palmeiras segue na disputa pelo bicampeonato seguido da Libertadores da América. E, no caminho para isso, vai decidir uma vaga na final contra o Atlético-MG nesta terça-feira (28), às 21h30 (de Brasília).

Depois de empatar em 0 a 0 no primeiro jogo da semifinal, disputado no Allianz Parque, o Palmeiras foi para Belo Horizonte para a definição da vaga no Mineirão. O voo até Minas Gerais foi na tarde desta segunda-feira (27), mesmo dia em que, pela manhã, Abel Ferreira comandou seu último treino na Academia de Futebol visando 100% o duelo contra o Galo.

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

Sem suspensos e lesionados - e com alguns jogadores descansados por terem sido poupados do clássico contra o Corinthians -, o técnico português teve todo o elenco à disposição para o treino, que se focou em uma atividade tática para acertar os detalhes da equipe que mandará a campo no decisivo confronto.

Desta forma, Abel Ferreira deve ir com o que tem de melhor para o duelo, ou seja, aquele que considera o time ideal do Palmeiras. Algumas dúvidas, porém, seguem surgindo para a definição total da equipe.

No meio de campo, ainda não está definido se quem vai ficar com a vaga é Felipe Melo ou Danilo. O camisa 30 é favorito para a posição, principalmente por conta do jogo de corpo que pode ter como o forte ataque do Atlético-MG, Danilo, além disso, foi usado durante todo o Dérbi de sábado (25).

Na frente, a dúvida fica entre Luiz Adriano, que encerrou um jejum de três meses sem marcar gols, e Wesley, jovem jogador que integra o elenco alviverde desde o ano passado.

O provável time de Abel Ferreira para a partida decisiva é: Weverton; Marcos Rocha, Gómez, Luan e Piquerez; Felipe Melo (Danilo), Zé Rafael, Raphael Veiga e Dudu; Rony e Luiz Adriano (Wesley).

Depois do empate sem gols na ida, o Palmeiras precisa de uma vitória simples ou um empate com gols para se classificar. Um novo 0 a 0 leva a decisão da vaga para os pênaltis, e qualquer vitória dos mineiros coloca o Atlético-MG na final.