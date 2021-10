Qual a escalação do Grêmio contra o Santos?

Tricolor gaúcho tenta voltar a vencer no Campeonato Brasileiro para deixar a zona de rebaixamento. Clube é o vice-lanterna da competição nacional

Sem vencer há três partidas, o Grêmio entra em campo para enfrentar o Santos neste domingo (10), às 16h (de Brasília), pela 25ª rodada do Brasileirão. Felipão tem dúvidas em todos os setores para montar a equipe. Esta é a chance do Tricolor gaúcho deixar a zona de rebaixamento da competição nacional.

O gol é o primeiro setor com dúvida. Brenno e Gabriel Chapecó disputam a posição para o jogo que acontece na Vila Belmiro. A defesa também tem problemas. Kannemann está relacionado, mas as dores no quadril o deixam como dúvida. Se o argentino não tiver condições, a zaga deve ser formada por Rodrigues e Ruan.

No meio de campo, o colombiano Campaz disputa uma posição com Ferreira. O ataque também tem uma dúvida. Diego Souza e Diego Churín brigam para atuar no comando de ataque.

Além das dúvidas, Luiz Felipe Scolari tem uma série de problemas de ordem clínica. Geromel (fratura no pé), Léo Pereira (trauma no tornozelo esquerdo) e Borja (lesão no tornozelo esquerdo) estão entregues ao departamento médico. Villasanti foi convocado pela seleção paraguaia e não entrará em campo.

Provável escalação do Grêmio: Brenno (Gabriel Chapecó); Vanderson, Ruan, Kannemann (Rodrigues) e Rafinha; Thiago Santos e Lucas Silva; Douglas Costa, Campaz (Ferreira) e Alisson; Diego Souza (Diego Churín).

O Grêmio é o vice-lanterna do Campeonato Brasileiro, com 23 pontos conquistados, três a menos que o Bahia, primeiro fora da zona de rebaixamento. O Santos é o 18º colocado, com 25 pontos.