Qual a escalação do Flamengo contra o Atlético-MG?

Elenco vai quase completo para o duelo; Filipe Luís pode ser desfalque do Fla em disputa pelo topo da tabela

Neste sábado (30), às 19h (de Brasília), Flamengo e Atlético-MG se enfrentam no Maracanã em disputa direta no topo da tabela. Os dois elencos são considerados dois dos melhores times do Brasil atualmente e brigam, naturalmente, por vagas e disputas de títulos no país.

O Galo, em primeiro do Brasileirão e na final da Copa do Brasil; e o Flamengo, em quinto no nacional e na finalíssima da Libertadores.

No confronto, o Mengo conta com quase todo o elenco principal, já que na última convocação boa parte dos atletas que atuam no Brasil não foram convocados (apenas Gabriel Chapecó, goleiro do Grêmio).

Para a lateral, o elenco pode não contar com Filipe Luís, com lesão na panturrilha, abrindo espaço para o jovem Ramon.

Portanto, a provável escalação do Flamengo para o duelo contra o Galo será: Diego Alves; Ramon, Rodrigo Caio, Leo Pereira (Gustavo Henrique) e Isla; Arão, Thiago Maia e Andreas Pereira; Bruno Henrique, Gabigol e Everton Ribeiro.