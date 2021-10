Qual a escalação do Atlético-MG contra o Santos?

O Galo deve manter o mesmo time que venceu o Ceará na última rodada, com a entrada de Nacho Fernández no time titular

O líder Atlético-MG recebe o Santos nesta quarta-feira (13), pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro, às 19h (de Brasília), no Mineirão. Um turno depois, a partida marcará justamente o encontro do último time que conseguiu derrotar o Galo na competição.

O time mineiro quer conquistar mais três pontos no campeonato para continuar aumentando a vantagem sobre seus concorrentes na briga pelo título. O duelo deve, ainda, marcar o reencontro de Diego Tardelli com o Atlético-MG e a torcida, mas vestindo a camisa do Santos.

O técnico Cuca ainda terá algumas ausências por convocações para seleções e lesões. Junior Alonso, Guilherme Arana e Alan Franco, convocados para Paraguai, Brasil e Equador, respectivamente, estão fora.

Além disso, o técnico não contará com Savinho, convocado pela seleção brasileira sub-18. Para completar a lista, o atacante Eduardo Vargas machucado está fora do duelo.

Com isso, o Galo não terá muitos desfalques para o jogo, apenas os jogadores convocados para suas seleções.

A expectativa é que o Atlético-MG mantenha o mesmo time que venceu o Ceará na última rodada, com a entrada de Nacho Fernández no meio-campo. A única dúvida fica entre Keno ou Diego Costa no time titular.

Provável escalação do Atlético-MG: Everson; Guga, Nathan Silva, Réver, Dodô; Allan, Jair, Zaracho e Nacho Fernández; Keno (Diego Costa) e Hulk.

O Atlético-MG é o primeiro colocado do Brasileirão, com 53 pontos. Já o Flamengo segue na segunda colocação, com 11 pontos a menos que o Galo.