Qual a escalação do Atlético-MG contra o Grêmio?

Buscando se distanciar ainda mais na liderança do Campeonato Brasileiro, o Atlético-MG, nesta quarta-feira (3), às 21h (de Brasília), recebe o Grêmio para um jogo atrasado da 19ª rodada. O Galo, em busca de uma vitória contra o vice-lanterna para fechar o primeiro turno, tem apenas dois desfalques.

Enquanto luta contra o rebaixamento, o Grêmio ainda vai ter que enfrentar duas vezes o líder do Brasileirão, tanto pela partida do segundo turno, quanto pela atrasada do primeiro. Nesta quarta (3), os times se encontram para o penúltimo jogo da primeira metade do campeonato, que vai se encerrar na quinta (4), com o jogo entre Flamengo x Atlético-GO.

Com a melhor campanha do primeiro turno já garantida, o Galo quer a vitória contra o Grêmio para se firmar ainda mais na liderança, principalmente depois de perder o último jogo que fez, contra o Flamengo. Em casa e contra o vice-lanterna o time do técnico Cuca chega embalado e com poucos desfalques.

Depois de deixar o campo com um desconforto na coxa direita, Keno deve ser a única baixa por lesão, devendo ser substituído por Diego Costa, ou até Savarino, que pode jogar aberto pela direita ao lado de Hulk.

Além do atacante, o único outro desfalque certo é o zagueiro Nathan Silva. Suspenso após ter levado o terceiro cartão amarelo, ele deve dar espaço a Rever, seu substituto natural na posição.

Por outro lado, Mariano, recuperado de uma pubalgia, deve voltar à lateral, mandando Guga para o banco de reservas.

Assim, o provável time titular do Atlético-MG para enfrentar o Grêmio é: Everson; Mariano; Réver, Junior Alonso e Guilherme Arana; Allan e Jair; Nacho, Zaracho, Hulk e Diego Costa.

Com dois cartões amarelos e correndo o risco de serem suspensos para a próxima rodada, quando o Galo enfrenta o América-MG, estão Eduardo Sasha, Guga, Hulk, Junior Alonso e Nacho Fernández, além do técnico Cuca.