Qual a escalação do Atlético-MG contra o Flamengo?

Elenco do Galo vai completo para o duelo; Keno e Diego Costa disputam titularidade da partida

Neste sábado (30), às 19h (de Brasília), o Flamengo recebe o Galo no Maracanã e marcam o jogão da rodada 29 do Brasileirão 2021.

Após eliminação do Fla para o Furacão, e classificação do Atlético-MG em cima do Fortaleza, na Copa do Brasil, os elencos vivem dois bons momentos e brigam no topo da tabela.

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

Com dez pontos de distância do segundo colocado, o Galo procura a conquista do Brasil após anos sem vencer o título, se distanciando cada vez mais.

Para o duelo, o Atlético deve ir completo para enfrentar o Rubro-negro.

Portanto, a escalação deve ser: Everson; Arana, Junior Alonso, Nathan Silva e Mariano; Allan, Jair e Nacho; Keno (Diego Costa), Hulk e Zaracho.