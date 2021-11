Qual a escalação do Atlético-MG contra o América-MG?

Cuca montará um Atlético-MG com mudanças para enfrentar o América-MG, neste domingo (7), às 16h (de Brasília), pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro. O treinador terá dois desfalques: Nacho Fernández e Keno. Em compensação, deve contar com as voltas de Nathan Silva e Mariano.

O argentino Nacho Fernández recebeu o terceiro cartão amarelo diante do Grêmio e cumprirá suspensão automática no clássico. Ele deve ser substituído por Savarino ou Eduardo Vargas na escalação.

Com um edema na coxa direita, o atacante Keno segue fora de combate e sem previsão para retornar aos gramados. O jogador não estará em campo diante do Coelho, neste fim de semana.

Na lateral direita, a tendência é que Mariano recupera a vaga ocupada por Guga. O veterano já foi utilizado no decorrer do segundo tempo contra o Grêmio, mas ainda não reunia condições de atuar por 90 minutos. Na zaga, Nathan Silva também deve ganhar o lugar de Réver. O defensor volta ao time após cumprir suspensão automática.

A única dúvida de Cuca para montar o Atlético-MG no jogo do fim de semana é no meio de campo: Jair e Tchê Tchê disputam a condição de titular ao lado de Allan e Matías Zaracho.

Provável escalação do Atlético-MG: Everson; Mariano, Nathan Silva, Junior Alonso e Guilherme Arana; Allan, Tchê Tchê (Jair) e Zaracho; Vargas (Savarino), Diego Costa e Hulk.

O Galo é o líder disparado do Campeonato Brasileiro com 62 pontos conquistados, nove a mais que o Flamengo, segundo colocado da competição.