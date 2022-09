Para quais times torcem os membros da Família Real da Inglaterra?

Os membros da realeza britânicas também têm suas equipes pessoais, embora nem sempre tornem suas paixões públicas

A Rainha Elizabeth II (que morreu neste 8 de setembro de 2022), o príncipe Charles, o príncipe William e o príncipe Harry já demonstraram torcer por vários clubes de futebol ao longo dos anos, e rumores circularam de que determinados jogadores e treinadores influenciaram suas escolhas.

Os times de Londres, como Chelsea e West Ham, já foram apontados como clubes que contavam com o carinho de membros da Família Real britânica. Todavia, clubes de outras partes da Inglaterra também entram na lista de agremiações amadas pela Família Real. Aqui estão os times (confirmados ou baseados em rumores) dos principais membros:

Qual era o time da Rainha Elizabeth II?

A Rainha Elizabeth II teve seu nome especulado há alguns anos como sendo torcedora do West Ham United. Devido à sua escolha de permanecer neutra neste quesito, há apenas histórias que contam que ela era uma grande admiradora do time nos anos 1960.

Entretanto, também há quem acredite que ela era torcedora do Arsenal. Isso tomou maiores proporções após um evento em que Arsène Wenger esteve presente no Castelo de Buckingham, em 2007.

Qual o time do Rei Charles?

Em 2012, foi revelado que o Rei Charles (sucessor de Elizabeth ao trono do Reino Unido) é torcedor do Burnley, após fazer um trabalho comunitário na área. Após a revelação, o Burnley deu ao membro da família um ticket VIP para assistir aos jogos.

Qual o time do Príncipe William?

O Duque de Cambridge, Príncipe William, talvez seja o membro da Família Real mais ativo no mundo do futebol. É um torcedor ávido do Aston Villa e já foi muitas vezes ao Villa Park desde que foi apresentado ao estádio quando criança.

William, agora primeiro na linha sucessória ao trono, também sempre comparece às finais da FA Cup. Essa, afinal, é uma das funções do quase figurativo cargo de presidente da Football Association, a federação inglesa. A função é destinada a um membro da Família Real desde a década de 1930, sendo que o primogênito de Charles e Diana ocupa a posição desde 2006.

Qual o time do Príncipe Harry?

Getty

O Príncipe Harry sempre foi mais discreto em sua participação com o futebol, sendo visto, quase que sempre apenas em jogos da Inglaterra ou nas finais das copas.

Todavia, enquanto conduzia um serviço social na Nova Zelândia, ouviram-no dizer que "grande parte da Família Real torce para o Arsenal".

Qual o time de Kate Middleton?

A Duquesa de Cambridge, Kate Middleton, revelou, durante um evento em 2015, que é torcedora do Chelsea.

Uma criança que estava no evento falou: "Eu a cumprimentei porque ela torce para o Chelsea e eu também".