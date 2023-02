Quais times já foram campeões da Supercopa do Brasil feminina?

Competição foi disputada pela primeira vez no ano passado, tendo início nas quartas de final. Decisão de 2023 foi neste domingo

A Supercopa do Brasil Feminina foi disputada pela segunda vez na história em 2023. O torneio já havia acontecido no ano passado, com o Corinthians se sagrando campeão. A GOAL prepara um texto com os campeões do torneio.

Em 2022, oito clubes disputaram o torneio, sendo um do Distrito Federal (Real Brasília), um de Minas Gerais (Cruzeiro), um do Pará (ESMAC), um do Rio de Janeiro (Flamengo), dois do Rio Grande do Sul (Internacional e Grêmio) e dois de São Paulo (Corinthians e Palmeiras).

Nas quartas de final, o Corinthians enfrentou o Palmeiras na Neo Química Arena e venceu o adversário por 3 a 0. Na semifinal, a equipe bateu o Real Brasília por 2 a 0 na Arena Barueri. A decisão foi na mesma Neo Química Arena diante do Grêmio, e o Timão bateu o rival gaúcho por 1 a 0 na ocasião. Gabi Zanotti fez o único dos paulistas na decisão.

Em 2023, a Supercopa do Brasil Feminina contou com oito clubes novamente, mas com um representante de cada estado. Houve um time do Ceará (Ceará), um do Distrito Federal (Real Brasília), um de Minas Gerais (Atlético-MG), um do Paraná (Athletico-PR), um do Rio de Janeiro (Flamengo), um do Rio Grande do Sul (Internacional), um de Santa Catarina (Avaí Kindermann) e um de São Paulo (Corinthians).

A final deste ano foi disputada entre Corinthians e Flamengo. O caminho do Timão até a final foi com vitória sobre o Atlético-MG por 1 a 0 nas quartas de final e triunfo sobre o Internacional, por 2 a 1, na semifinal. O Fla venceu o Ceará por 10 a 0 nas quartas de final do torneio e bateu o Real Brasília por 3 a 2 na semifinal.

A decisão, disputada neste domingo (12), foi vencida pelo Flamengo. Os cariocas aplicaram 4 a 1 no adversário, com gols de Millene (duas vezes) e Tamires (duas vezes). Daiane Santos fez o único do Flamengo.