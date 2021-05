Por que a final da Liga dos Campeões foi transferida de Istambul para Porto?

Pela segunda vez a grande decisão sai da Turquia para Portugal

A grande decisão da Liga dos Campeões será disputada no dia 29 de maio. Manchester City e Chelsea se enfrentam valendo o título de grande campeão da Europa. Pelo segundo ano consecutivo a final da competição europeia que seria disputada no Estádio Olímpico Atatürk, em Istambul, é mudada para Portugal. Dessa vez foi para o Estádio do Dragão, em Porto, com capacidade para 50.000 pessoas.

O Estádio Olímpico Atatürk for originalmente definido para receber a final de 2021, mas a Uefa mudou o local do jogo para Portugal, após a decisão do governo do Reino Unido de colocar a Turquia na “lista vermelha” de viagens por conta da pandemia da Covid-19.

“Os torcedores tiveram de sofrer mais de doze meses sem poder ver suas equipes ao vivo, e chegar à final da Liga dos Campeões é o ápice do futebol de clubes”, disse o presidente da Uefa, Aleksander Ceferin.

“Privar aqueles torcedores da oportunidade de verem o jogo em pessoa não era uma opção e estou muito satisfeito por este acordo ter sido alcançado”.

Os torcedores poderão assistir à final após a decisão da Uefa de transferir o jogo para Portugal. Embora a capacidade ainda não tenha sido confirmada, a entidade diz que os clubes vão receber 6.000 bilhetes cada, com o público em geral livre para comprar os ingressos a partir de 24 de maio.

O Estádio Olímpico Atatürk também foi escolhido para sediar a final de 2020, então a notícia chega como uma surpresa para as autoridades do futebol turco, que já ficaram de fora duas vezes devido a problemas de saúde pública.