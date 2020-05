River Plate x Flamengo 2019: escalações, gols e tudo sobre a final da Copa Libertadores

Relembre a vitória de virada por 2 a 1 da equipe comandada por Jorge Jesus na Libertadores

No próximo domingo (17), os torcedores do Flamengo poderão relembrar a épica conquista da de 2019. Em jogo único, o bateu o temido por 2 a 1, com dois gols de Gabigol.

JOGO River Plate 1 x 2 DATA DO JOGO 23 de novembro de 2019 DATA DA REPRISE Domingo, 17 de maio de 2020 LOCAL Monumental de Lima - HORÁRIO 16h (de Brasília)

ESCALAÇÕES

FLAMENGO



Foto: Getty Images

Diego Alves; Rafinha, Rodrigo Caio, Pablo Marí, Filipe Luís; Willian Arão (Vitinho, aos 86'), Gerson (Diego, aos 66'); Arrascaeta (Piris da Motta, aos 94'), Éverton Ribeiro, Bruno Henrique; Gabriel Barbosa. Técnico: Jorge Jesus.

RIVER PLATE

Franco Armani; Gonzalo Montiel, Janier Pinola, Lucas Martínez, Milton Casco (Paulo Díaz, aos 77'); Ignacio Fernández (Julián Álvez, aos 69'), Exequiel Palacios, Enzo Pérez, Nico de la Cruz; Matías Suárez, Borré (Lucas Pratto, aos 75'). Técnico: Gallardo.

OS GOLS

Após sair atrás no placar, o Flamengo venceu o River Plate, de virada, pelo placar de 2 a 1.

Os gols do rubro-negro carioca só saíram após os 40 minutos do segundo tempo. Gabigol marcou aos 43 e aos 46 do segundo tempo, dando a vitória e o título ao time brasileiro.

Mais times

A CAMPANHA DO FLAMENGO

Fase JOGO GOLS Grupo D - 1ª rodada San José 0 x 1 Flamengo Gabriel Barbosa Grupo D - 2ª rodada Flamengo 3 x 1 Ribeiro, Gabriel Barbosa, Fernando Uribe Grupo D - 3ª rodada Flamengo 0 x 1 - Grupo D - 4ª rodada Flamengo 6 x 1 San José Diego, Ribeiro (2), Arrascaeta, Vitinho, Gutiérrez (contra) Grupo D - 5ª rodada LDU 2 x 1 Flamengo Bruno Henrique Grupo D - 6ª rodada Peñarol 0 x 0 Flamengo - Oitavas de final - ida 2 x 0 Flamengo - Oitavas de final - volta Flamengo 2 x 0 Emelec (4 a 2 nos pênaltis) Gabriel Barbosa (2) Quartas de final - ida Flamengo 2 x 0 Bruno Henrique (2) Quartas de final - volta Internacional 1 x 1 Flamengo Gabriel Barbosa Semifinal - ida 1 x 1 Flamengo Bruno Henrique Semifinal - volta Flamengo 5 x 0 Grêmio Bruno Henrique, Gabriel Barbosa (2), Pablo Marí, Rodrigo Caio Final River Plate 1 x 2 Flamengo Gabriel Barbosa (2)

A CAMPANHA DO RIVER PLATE