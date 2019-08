Quais times ainda podem levar Coutinho e ajudar o Barcelona?

Após o fechamento do mercado inglês, as possibilidades de saída do meia estão limitadas a pouco times, com poucas chances de se concretizar

As chances de Philippe Coutinho se juntar ao ou a qualquer time inglês acabaram na tarde desta quarta-feira. Isso significa que restaram poucas opções para o tentar negociar o brasileiro. Apenas quatro times na Europa poderiam fazer ofertas que agradassem tanto o clube catalão quanto o meia: , de Munique, e .

Porém, nenhum desses clubes demonstrou o menor interesse. O chegou até a recusar uma oferta do Barça que envolvia Coutinho e mais uma quantia de dinheiro por Neymar. E para o Barça, é fundamental negociar o ex-jogador do para trazer o camisa 10 do PSG de volta.

O time espanhol só poderá contar com Neymar no elenco se conseguir abrir espaço na folha salarial. A diretoria blaugrana entende a melhor maneira de se conseguir isso é com a saída de Coutinho . O meia ganha em torno de 12 e 15 milhões de euros por temporada. Antes do fechamento da janela inglesa, o Barcelona tentou negociá-lo com e Tottenham, ambos sem sucesso.

Já no Bayern, Coutinho parece não ter espaço. Nem mesmo com a lesão de Leroy Sané , grande alvo para esta temporada, faz o time bávaro se animar com Coutinho. Em outras oportunidades, os alemães já tiveram interesse em Ousmane Dembélé e, historicamente, não é comum que a equipe pague salários astronômicos.

A Juventus tenta, nesses últimos dias de janela, uma última grande contratação para tentar, mais uma vez, vencer a . Apesar de não sinalizar que Coutinho seria uma opção, o time de Cristiano Ronaldo é um dos poucos que podem bancar o salário do brasileiro.

O último clube que aparece como possível destino para o camisa 7 do Barcelona é o Monaco. O time recebeu cerca de 300 milhões de euros em vendas nas últimas temporadas e tem dinheiro para negociar com os catalães. Mas até o momento não há conversas entre os dois clubes. Em todo caso, o Barça continua buscando uma nova casa para Philippe Coutinho, mesmo com opções tão limitadas.