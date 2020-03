Quais são os números de Fernando Diniz no São Paulo?

Técnico tricolor tem bons números desde que assumiu o time em setembro de 2019

Alternando entre momentos bons e ruins, Fernando Diniz segue no comando do desde setembro de 2019, quando fez a sua estreia sem gols contra o .

Em quase seis meses de trabalho, o treinador comandou a equipe em 29 jogos (Campeonato Brasileiro, e ), registrando 14 vitórias, sete empates e oito derrotas. Um aproveitamento de 56,3%.

Confira os números de Fernando Diniz no São Paulo!

JOGOS VITÓRIAS EMPATES DERROTAS GOLS MARCADOS GOLS SOFRIDOS 29 14 7 8 34 23

CAMPEONATO PAULISTA - 2020



Foto: Rubens Chiri/São Paulo FC

Com 18 pontos, atualmente o São Paulo é líder do Grupo C, registrando cinco vitórias, três empates e duas derrotas. Um aproveitamento de 60%.

Com a paralisação do estadual para minimizar os efeitos da pandemia do novo coronavírus, Fernando Diniz terá um tempo - inderterminado - para manter o futebol da equipe e não deixar a boa sequência cair.

DATA JOGO FASE 22 de janeiro de 2020 São Paulo 2 x 0 Água Santa Primeira rodada 26 de janeiro de 2020 0 x 0 São Paulo Segunda rodada 29 de janeiro de 2020 Ferroviária 1 x 2 São Paulo Terceira rodada 3 de fevereiro de 2020 São Paulo 1 x 1 Quarta rodada 9 de fevereiro de 2020 Santo André 2 x 1 São Paulo Quinta rodada 15 de fevereiro de 2020 São Paulo 0 x 0 Sexta rodada 22 de fevereiro de 2020 Oeste 0 x 4 São Paulo Sétima rodada 1 de março de 2020 São Paulo 2 x 1 Oitava rodada 8 de março de 2020 -SP 1 x 0 São Paulo Nona rodada 14 de março de 2020 São Paulo 2 x 1 Décima rodada

COPA LIBERTADORES - 2020



Foto: Getty Images

Dividindo a liderança do Grupo D com o River Plate, o São Paulo soma três pontos e 50% de aproveitamento na Libertadores.

Enquanto estreou com derrota para o Binacional fora de casa, na rodada seguinte o tricolor venceu a em casa por 3 a 0.

Atualmente, o torneio está suspenso por conta da pandemia mundial do novo coronavírus (COVID-19). O presidente da Conmebol, Alejandro Domínguez, afirmou que a entidade pretende retomar a Copa Libertadores no dia 6 de maio. Vale ressaltar que essa data é uma estimativa de retorno, e não uma confirmação.

DATA JOGO FASE 6 de março de 2020 Binacional 2 x 1 São Paulo* Primeira rodada - fase de grupos 12 de março de 2020 São Paulo 3 x 0 LDU Segunda rodada - fase de grupos

*O jogo foi dirigido por seu auxiliar, Márcio Araújo

CAMPEONATO BRASILEIRO - 2019



Foto: Rubens Chiri/SPFC

Fernando Diniz estreou no São Paulo com empate com o Flamengo sem gols em setembro de 2019, e levou a equipe para a Libertadores de 2020, depois de encerrar o Brasileirão em sexto lugar, com 63 pontos.