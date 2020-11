Quais são os mais de 10 desfalques do Palmeiras contra o Fluminense no Brasileirão?

Treinador Abel Ferreira deve ter um número bastante reduzido de opções para enfrentar o time de Odair Hellmann, no Allianz Parque

No sábado (14), o enfrenta o no Allianz Parque, pela 21ª rodada do Brasileirão 2020. Ainda sem perder desde a chegada do técnico português Abel Ferreira, o terá uma difícil missão pela frente, pois o time palestrino pode ter até 13 desfalques para enfrentar o .

Em um ano que conta com um calendário apertado, muitos jogos em sequência, devido à pandemia de Covid-19 (que começa a se mostrar um drama à parte no Brasileirão, que na tarde dessa sexta-feira (13) teve 37 jogadores dois técnicos confirmados com a doença), o Palmeiras chega para um jogo importante do Brasileirão com nomes importantes do elenco de fora.

Além dos problemas de lesões e da Covid-19, o Verdão também conta com três de seus atletas convocados para as seleções de seus países. Sobre os convocados, o Palmeiras tentará contar com eles já no jogo contra o Ceará pela Copa do .

Abel Ferreira terá a baixa certa de 11 jogadores para o jogo contra o , e ainda há dois atletas que são dúvidas para o duelo.

Desfalques confirmados

Weverton - Seleção brasileira

Gustavo Gómez - Seleção paraguaia

Matías Viña - Seleção uruguaia

Felipe Melo - Fratura no tornozelo esquerdo

Wesley - Lesão no joelho esquerdo

Luan Silva - Lesão no joelho esquerdo

Danilo - Covid-19

Gabriel Menino - Covid-19

Gabriel Silva - Covid-19

Luan - Covid-19

Rony - Covid-19

Dúvidas para o jogo