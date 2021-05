Crespo, Dani Alves e mais: o que disseram os campeões com o São Paulo

Figuras do São Paulo comemoram título sobre o Palmeiras e valorizam quebra do tabu

O São Paulo venceu o Palmeiras por 2x0 neste domingo (23) e conquistou o título do Campeonato Paulista, quebrando um tabu de oito anos sem títulos.

A conquista deixou jogadores e comissão técnica visivelmente emocionados, e rendeu muitas comemorações. Em seu perfil oficial no Twitter, o clube paulista repercutiu a falta de Hernán Crespo, que valorizou o troféu e enalteceu o São Paulo.

🗣️🏆: CRESPO: "Quero deixar todos contentes. Um beijo a todas as famílias são-paulinas, somos campeões, somos grandes"#1NovoTempo#VamosSãoPaulo 🇾🇪 pic.twitter.com/LI9JohMnka — São Paulo FC (@SaoPauloFC) May 23, 2021

"Quero deixar todos contentes. Um beijo a todas as famílias são-paulinas, somos campeões, somos grandes", disse o ex-atacante argentino, que teve justamente no Paulistão 2021 sua primeira competição pelo time, que já terminou em título.

Jogador com mais títulos na história do futebol, Dani Alves não esteve em campo na partida deste domingo, mas foi peça importante na conquista. Agora com 42 conquistas em sua carreira, o experiente lateral/meia se pronunciou:

"Esse título é diferente porque conquistei com meu time do coração. Além da dedicação, entra o sentimento. Me tornei jogador por causa do São Paulo, é muito especial estar aqui. Estou nas nuvens agora. Ser campeão aqui é indescritível", disse Dani.

Hoje coordenador técnico do São Paulo, Muricy Ramalho foi outra figura importante do clube a se emocionar com a conquista. Às lágrimas, o ex-treinador falou com a ESPN Brasil.

“Não importa, a gente tem que jogar pelo torcedor. O torcedor queria o Campeonato Paulista, esse negócio que não vale nada é mentira, vale sim. Ganhamos do campeão da Copa do Brasil e da Libertadores, ganhamos de um gigante. O torcedor queria isso, não importa as opiniões. Importa o que o torcedor quer”, disse Muricy.

O título paulista foi o 22º do São Paulo, que não vencia a competição desde 2005. Agora o Tricolor tem 22 conquistas, e empata com Santos, com o mesmo número de troféus estaduais.