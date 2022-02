Quais são os jogadores e clubes patrocinados pela Adidas?

Presente no mundo inteiro, a Adidas conta um grande portfólio de parceiros. Desde Lionel Messi e Mohamed Salah até gigantes do futebol brasileiro como Flamengo e São Paulo.

A marca também patrocina vários clubes no futebol europeu e asiático.

Assim, listamos os principais jogadores e clubes patrocinados pela Adidas. Confira!

Alguns dos principais nomes do esporte mundial costumam vestir Adidas dentro de campo.

Nomes como Salah, Pogba, Kanté, Messi e os brasileiros Dani Alves, Jesus e Firmino puxam a lista.

Coreia do Sul

Quais clubes e seleções são patrocinados pela Adidas?

Vários clubes espalhados pelo planeta também são patrocinados pela Adidas. No Brasil, Atlético-MG, Cruzeiro, Flamengo, Internacional e São Paulo são as cinco equipes que tem parceria com a marca alemã.

Principais clubes patrocinados pela Adidas