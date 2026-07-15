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Lothar Matthaus Pierre Littbarski Germany 1990Getty
Pedro Augusto Dias

Quais são os jogadores com mais participações em Copas do Mundo?

Números & estatísticas
Copa do Mundo
Brasil
Espanha
Argentina
Alemanha
Paraguai
Uruguai

A GOAL relembra os jogadores que disputaram mais edições do torneio ao longo da história

A Copa do Mundo de 2026, nos Estados Unidos, México e Canadá, teve grandes momentos, muitos jogos emocionantes e será decidida por Argentina e Espanha. Dentre os atletas mais experientes, nomes como Messi, Cristiano Ronaldo e o goleiro mexicano Guillermo Ochoa se tornaram recordistas em número de Mundiais disputados nesta edição do torneio.

A GOAL aproveita para repassar uma lista dos jogadores que contam com mais participações em Copas no currículo. Alguns deles com a importância de Pelé, Maradona, Matthaus e outros craques.

Quem jogou mais edições da Copa do Mundo?

NOMENACIONALIDADEPARTICIPAÇÕES
Lionel Messi (6)

Argentina

2006 - 2010 - 2014 - 2018 - 2022 - 2026
Cristiano Ronaldo (6)

Portugal

2006 - 2010 - 2014 - 2018 - 2022 - 2026
Guillermo Ochoa (6)México2006 - 2010 - 2014 - 2018- 2022 - 2026

Antonio Carbajal (5)

México

1950 - 1954 - 1958 - 1962 - 1966

Andrés Guardado (5)

México

2006 - 2010 - 2014 - 2018 - 2022

Lothar Matthaus (5)

Alemanha

1982 - 1986 - 1990 - 1994 - 1998

Gianluigi Buffon (5)

Itália

1998 - 2002 - 2006 - 2010 - 2014

Manuel Neuer (5)

Alemanha

2010 - 2014 - 2018 - 2022 - 2026
Yuto Nagatomo (5)

Japão

2010 -2014 -2018 - 2022 - 2026

Rafael Márquez (5)

México

2002 - 2006 - 2010 - 2014 -2018

Luka Modric (5)Croácia2006 - 2014 - 2018 - 2022 - 2026
Fernando Muslera (5)Uruguai2010 - 2014 - 2018 - 2022 - 2026

Carlos José Castilho (4)

Brasil

1950 - 1954 - 1958 -1962

Nilton Santos (4)

Brasil

1950 - 1954 -1958 -1962

Djalma Santos (4)

Brasil

1954 - 1958 - 1962 - 1966

Pelé (4)

Brasil

1958 - 1962 - 1966 - 1970

Bobby Charlyon (4)

Inglaterra

1958 - 1962 - 1966 - 1970

Karl-Heinz Schnellinger (4)

Alemanha

1958 - 1962 - 1966 - 1970

Uwe Seeler (4)

Alemanha

1958 - 1962 - 1966 -1970

Lev Yashin (4)

URSS

1958 - 1962 - 1966 - 1970

Pedro Rocha (4)

Uruguai

1962 - 1966 - 1970 - 1974

Enrico Albertosi (4)

Itália

1962 - 1966 - 1970 - 1974

Gianni Rivera (4)

Itália

1962 - 1966 - 1970 - 1974

Dobromir Zhechev (4)

Bulgária

1962 - 1966 - 1970 - 1974

Stepp Maier (4)

Alemanha

1962 - 1966 - 1970 - 1974

Dino Zoff (4)

Itália

1970 - 1974 - 1978 - 1982

Wladyslaw Zmuda (4)

Polônia

1974 - 1978 - 1982 - 1986

Émerson Leão (4)

Brasil

1970 - 1974 -1978 - 1986

Diego Maradona (4)

Argentina

1982 - 1986 - 1990 - 1994

Giuseppe Bergomi (4)

Itália

1982 - 1986 - 1990 - 1998

Jim Leighton (4)

Escócia

1982 - 1986 - 1990 - 1998

Enzo Scifo (4)

Bélgica

1982 - 1986 - 1990 - 1998

Franky Van Der Elst (4)

Bélgica

1982 - 1986 - 1990 - 1998

Andoni Zubizarreta (4)

Espanha

1982 - 1986 - 1990 - 1998

Hong Myuang-Bo (4)

Coreia do Sul

1990 - 1994 - 1998 - 2002

Hwang Sun-Hong (4)

Coreia do Sul

1982 - 1986 - 1990 - 1998

Paolo Maldini (4)

Itália

1982 - 1986 - 1990 - 1998

Fernando Hierro (4)

Espanha

1982 - 1986 - 1990 - 1998

Sergio Ramos (4)

Espanha

2006 - 2010 - 2014 - 2018

Andrés Iniesta (4)

Espanha

2006 - 2010 - 2014 - 2018

Pepe Reina (4)

Espanha

2006 - 2010 - 2014 - 2018

Valon Behrami (4)

Suíça

2006 - 2010 - 2014 - 2018

Marc Wilmots (4)

Bélgica

1990 - 1994 - 1998 - 2002

Jacques Songo'o (4)

Camarões

1990 - 1994 - 1998 - 2022

Sami Al-Jaber (4)

Arábia Saudita

1994 - 1998 - 2002 - 2006

Mohamed Al-Deayea (4)

Arábia Saudita

1994 - 1998 - 2002 - 2006

Cafu (4)

Brasil

1994 - 1998 - 2002 - 2006

Ronaldo (4)

Brasil

1994 - 1998 - 2002 - 2006

Oliver Kahn (4)

Alemanha

1994 - 1998 - 2002 - 2006

Kasey Keller (4)

Estados Unidos

1990 - 1998 - 2002 - 2006

Claudio Reyna (4)

Estados Unidos

1994 - 1998 - 2002 - 2006

Rigobert Song (4)

Camarões

1994 - 1998 - 2002 - 2010

Lee Woon-Jae (4)

Coreia do Sul

1994 - 2002 - 2006 - 2010

Fabio Cannavaro (4)

Itália

1998 - 2002 - 2006 - 2010

Diego Godín (4)

Uruguai

2010 - 2014 - 2018 - 2022

Luís Suárez (4)

Uruguai

2010 - 2014 - 2018 - 2022

Thierry Henry (4)

França

1998 - 2002 - 2006 - 2010

Yoshikatsu Kawaguchi (4)

Japão

1998 - 2002 - 2006 - 2010

Seigo Narazaki (4)

Japão

1998 - 2002 - 2006 - 2010

Denis Caniza (4)

Paraguai

1998 - 2002 - 2006 - 2010

Miroslav Klose (4)

Alemanha

2002 - 2006 - 2010 - 2014

Iker Casillas (4)

Espanha

2002 - 2006 - 2010 - 2014

Xavi Hernandez (4)

Espanha

2002 - 2006 -2010 - 2014

Samuel Eto'o (4)

Camarões

2002 - 2006 -2010 - 2014

DaMarcus Beasley (4)

Estados Unidos

2002 - 2006 - 2010 - 2014

Hugo Lloris (4)

França

2010 - 2014 - 2018 - 2022

Tim Cahill (4)

Austrália

2006 - 2010 - 2014 - 2018

Thomas Muller (4)

Alemanha

2010 - 2014 - 2018 - 2022

Ángel Di María (4)

Argentina

2010 - 2014 - 2018 - 2022

Edinson Cavani (4)

Uruguai

2010 - 2014 - 2018 - 2022

Javier Macherano (4)

Argentina

2006 - 2010 - 2014 - 2018

Sergio Busquets (4)

Espanha

2010 - 2014 - 2018 - 2022

Thiago Silva (4)

Brasil

2010 - 2014 - 2018 - 2022

Neymar (4)Brasil2014 - 2018 - 2022 - 2026
Son Heung-Min (4)Coreia do Sul2014 - 2018 - 2022 - 2026
Raul Jimenez (4)México2014 - 2018 - 2022 - 2026
Ricardo Rodríguez (4)Suíça2014 - 2018 - 2022 - 2026
Granit Shaka (4)Suíça2014 - 2018 - 2022 - 2026
Thibaut Courtois (4)Bélgica2014 - 2018 - 2022 - 2026
Kevin De Bruyne (4)Bélgica2014 - 2018 - 2022 - 2026
José Maria Giménez (4)Uruguai2014 - 2018 - 2022 - 2026
Ehsan Hajsafi (4)Irã2014 - 2018 - 2022 - 2026
Alireza Jahanbakhsh (4)Irã2014 - 2018 - 2022 - 2026
Kim Seung-gyu (4)Coreia do Sul2014 - 2018 - 2022 - 2026
Mateo Kovacic (4)Croácia2014 - 2018 - 2022 - 2026
Mathews Leckie (4)Austrália2014 - 2018 - 2022 - 2026
Axel Witsel (4)Bélgica2014 - 2018 - 2022 - 2026
Romelu Lukaku (4)Bélgica2014 - 2018 - 2022 - 2026
Nicolás Otamendi (4)Argentina2014 - 2018 - 2022 - 2026
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