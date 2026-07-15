Quais são os jogadores com mais participações em Copas do Mundo?

A Copa do Mundo de 2026, nos Estados Unidos, México e Canadá, teve grandes momentos, muitos jogos emocionantes e será decidida por Argentina e Espanha. Dentre os atletas mais experientes, nomes como Messi, Cristiano Ronaldo e o goleiro mexicano Guillermo Ochoa se tornaram recordistas em número de Mundiais disputados nesta edição do torneio.
A GOAL aproveita para repassar uma lista dos jogadores que contam com mais participações em Copas no currículo. Alguns deles com a importância de Pelé, Maradona, Matthaus e outros craques.
Quem jogou mais edições da Copa do Mundo?
|NOME
|NACIONALIDADE
|PARTICIPAÇÕES
|Lionel Messi (6)
Argentina
|2006 - 2010 - 2014 - 2018 - 2022 - 2026
|Cristiano Ronaldo (6)
Portugal
|2006 - 2010 - 2014 - 2018 - 2022 - 2026
|Guillermo Ochoa (6)
|México
|2006 - 2010 - 2014 - 2018- 2022 - 2026
Antonio Carbajal (5)
México
1950 - 1954 - 1958 - 1962 - 1966
Andrés Guardado (5)
México
2006 - 2010 - 2014 - 2018 - 2022
Lothar Matthaus (5)
Alemanha
1982 - 1986 - 1990 - 1994 - 1998
Gianluigi Buffon (5)
Itália
1998 - 2002 - 2006 - 2010 - 2014
|Manuel Neuer (5)
Alemanha
|2010 - 2014 - 2018 - 2022 - 2026
|Yuto Nagatomo (5)
Japão
|2010 -2014 -2018 - 2022 - 2026
Rafael Márquez (5)
México
2002 - 2006 - 2010 - 2014 -2018
|Luka Modric (5)
|Croácia
|2006 - 2014 - 2018 - 2022 - 2026
|Fernando Muslera (5)
|Uruguai
|2010 - 2014 - 2018 - 2022 - 2026
Carlos José Castilho (4)
Brasil
1950 - 1954 - 1958 -1962
Nilton Santos (4)
Brasil
1950 - 1954 -1958 -1962
Djalma Santos (4)
Brasil
1954 - 1958 - 1962 - 1966
Pelé (4)
Brasil
1958 - 1962 - 1966 - 1970
Bobby Charlyon (4)
Inglaterra
1958 - 1962 - 1966 - 1970
Karl-Heinz Schnellinger (4)
Alemanha
1958 - 1962 - 1966 - 1970
Uwe Seeler (4)
Alemanha
1958 - 1962 - 1966 -1970
Lev Yashin (4)
URSS
1958 - 1962 - 1966 - 1970
Pedro Rocha (4)
Uruguai
1962 - 1966 - 1970 - 1974
Enrico Albertosi (4)
Itália
1962 - 1966 - 1970 - 1974
Gianni Rivera (4)
Itália
1962 - 1966 - 1970 - 1974
Dobromir Zhechev (4)
Bulgária
1962 - 1966 - 1970 - 1974
Stepp Maier (4)
Alemanha
1962 - 1966 - 1970 - 1974
Dino Zoff (4)
Itália
1970 - 1974 - 1978 - 1982
Wladyslaw Zmuda (4)
Polônia
1974 - 1978 - 1982 - 1986
Émerson Leão (4)
Brasil
1970 - 1974 -1978 - 1986
Diego Maradona (4)
Argentina
1982 - 1986 - 1990 - 1994
Giuseppe Bergomi (4)
Itália
1982 - 1986 - 1990 - 1998
Jim Leighton (4)
Escócia
1982 - 1986 - 1990 - 1998
Enzo Scifo (4)
Bélgica
1982 - 1986 - 1990 - 1998
Franky Van Der Elst (4)
Bélgica
1982 - 1986 - 1990 - 1998
Andoni Zubizarreta (4)
Espanha
1982 - 1986 - 1990 - 1998
Hong Myuang-Bo (4)
Coreia do Sul
1990 - 1994 - 1998 - 2002
Hwang Sun-Hong (4)
Coreia do Sul
1982 - 1986 - 1990 - 1998
Paolo Maldini (4)
Itália
1982 - 1986 - 1990 - 1998
Fernando Hierro (4)
Espanha
1982 - 1986 - 1990 - 1998
Sergio Ramos (4)
Espanha
2006 - 2010 - 2014 - 2018
Andrés Iniesta (4)
Espanha
2006 - 2010 - 2014 - 2018
Pepe Reina (4)
Espanha
2006 - 2010 - 2014 - 2018
Valon Behrami (4)
Suíça
2006 - 2010 - 2014 - 2018
Marc Wilmots (4)
Bélgica
1990 - 1994 - 1998 - 2002
Jacques Songo'o (4)
Camarões
1990 - 1994 - 1998 - 2022
Sami Al-Jaber (4)
Arábia Saudita
1994 - 1998 - 2002 - 2006
Mohamed Al-Deayea (4)
Arábia Saudita
1994 - 1998 - 2002 - 2006
Cafu (4)
Brasil
1994 - 1998 - 2002 - 2006
Ronaldo (4)
Brasil
1994 - 1998 - 2002 - 2006
Oliver Kahn (4)
Alemanha
1994 - 1998 - 2002 - 2006
Kasey Keller (4)
Estados Unidos
1990 - 1998 - 2002 - 2006
Claudio Reyna (4)
Estados Unidos
1994 - 1998 - 2002 - 2006
Rigobert Song (4)
Camarões
1994 - 1998 - 2002 - 2010
Lee Woon-Jae (4)
Coreia do Sul
1994 - 2002 - 2006 - 2010
Fabio Cannavaro (4)
Itália
1998 - 2002 - 2006 - 2010
Diego Godín (4)
Uruguai
2010 - 2014 - 2018 - 2022
Luís Suárez (4)
Uruguai
2010 - 2014 - 2018 - 2022
Thierry Henry (4)
França
1998 - 2002 - 2006 - 2010
Yoshikatsu Kawaguchi (4)
Japão
1998 - 2002 - 2006 - 2010
Seigo Narazaki (4)
Japão
1998 - 2002 - 2006 - 2010
Denis Caniza (4)
Paraguai
1998 - 2002 - 2006 - 2010
Miroslav Klose (4)
Alemanha
2002 - 2006 - 2010 - 2014
Iker Casillas (4)
Espanha
2002 - 2006 - 2010 - 2014
Xavi Hernandez (4)
Espanha
2002 - 2006 -2010 - 2014
Samuel Eto'o (4)
Camarões
2002 - 2006 -2010 - 2014
DaMarcus Beasley (4)
Estados Unidos
2002 - 2006 - 2010 - 2014
Hugo Lloris (4)
França
2010 - 2014 - 2018 - 2022
Tim Cahill (4)
Austrália
2006 - 2010 - 2014 - 2018
Thomas Muller (4)
Alemanha
2010 - 2014 - 2018 - 2022
Ángel Di María (4)
Argentina
2010 - 2014 - 2018 - 2022
Edinson Cavani (4)
Uruguai
2010 - 2014 - 2018 - 2022
Javier Macherano (4)
Argentina
2006 - 2010 - 2014 - 2018
Sergio Busquets (4)
Espanha
2010 - 2014 - 2018 - 2022
Thiago Silva (4)
Brasil
2010 - 2014 - 2018 - 2022
|Neymar (4)
|Brasil
|2014 - 2018 - 2022 - 2026
|Son Heung-Min (4)
|Coreia do Sul
|2014 - 2018 - 2022 - 2026
|Raul Jimenez (4)
|México
|2014 - 2018 - 2022 - 2026
|Ricardo Rodríguez (4)
|Suíça
|2014 - 2018 - 2022 - 2026
|Granit Shaka (4)
|Suíça
|2014 - 2018 - 2022 - 2026
|Thibaut Courtois (4)
|Bélgica
|2014 - 2018 - 2022 - 2026
|Kevin De Bruyne (4)
|Bélgica
|2014 - 2018 - 2022 - 2026
|José Maria Giménez (4)
|Uruguai
|2014 - 2018 - 2022 - 2026
|Ehsan Hajsafi (4)
|Irã
|2014 - 2018 - 2022 - 2026
|Alireza Jahanbakhsh (4)
|Irã
|2014 - 2018 - 2022 - 2026
|Kim Seung-gyu (4)
|Coreia do Sul
|2014 - 2018 - 2022 - 2026
|Mateo Kovacic (4)
|Croácia
|2014 - 2018 - 2022 - 2026
|Mathews Leckie (4)
|Austrália
|2014 - 2018 - 2022 - 2026
|Axel Witsel (4)
|Bélgica
|2014 - 2018 - 2022 - 2026
|Romelu Lukaku (4)
|Bélgica
|2014 - 2018 - 2022 - 2026
|Nicolás Otamendi (4)
|Argentina
|2014 - 2018 - 2022 - 2026