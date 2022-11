Quais são os jogadores com mais participações em Copas do Mundo?

Com o Qatar 2022 cada vez mais próximo, a GOAL repassa os jogadores que mais vezes participaram dessa competição

O torneio máximo do futebol está chegando. Esperada pelo mundo inteiro, a Copa do Mundo 2022, que acontece no Qatar, está cada vez mais próxima.

Para esta edição, aliás, todas as 32 seleções já confirmaram vaga no próximo Mundial, incluindo o Brasil e o Qatar, país-sede do torneio Mesmo assim, alguns craques de grandes seleções se encaminham para conquistar feitos históricos quanto suas participações em uma Copa do Mundo.

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

A GOAL aproveita para repassar uma lista dos jogadores que contam com mais participações em Copas no currículo. Alguns deles com a importância de Pelé, Maradona, Casillas e Cafú.

JOGADORES COM MAIS PARTICIPAÇÕES EM MUNDIAIS