Quais são os estrangeiros com mais jogos pelo Botafogo?

O Botafogo é bastante ligado à seleção brasileira, por ser o clube a ter dado mais jogadores à nossa equipe nacional em Copas do Mundo, mas também tem grandes ídolos que não nasceram em nosso país.

Sejam craques, como Clarence Seedorf, grandes artilheiros, como Loco Abreu e Fischer, ou ídolos daqueles que parecem ter nascido apenas para vestir a camisa gloriosa, casos de Joel Carli e Gatito, vários estrangeiros marcantes tiveram a Estrela Solitária ao peito.

Com Joel Carli pronto para assumir a dianteira, confira o top 10 de estrangeiros com mais jogos pelo Botafogo.

Clarence Seedorf: 81 jogos

08/12/2013 - A última dança de Seedorf



Uma bela atuação no Maracanã para cerca de 40 mil torcedores, com direito a gol, fechou com chave de ouro a vitoriosa carreira do holandês.



Pelo Botafogo, foram 81 jogos, 24 gols e momentos inesquecíveis. Obrigado, Seedão! 🖤 pic.twitter.com/3zTPE2CMNO — Museu do Fogão 🔥 (@MuseuBFR) December 9, 2021

Seedorf chegou ao Botafogo em 2012 como uma das maiores contratações já feitas no futebol brasileiro, apesar de já estar com 36 anos.

O holandês desfilou habilidade em duas temporadas pelo Botafogo: disputou um total de 81 jogos oficiais e foi campeão carioca em 2013.

Nicolás Lodeiro

Nicolás Lodeiro fez 85 jogos e marcou 17 gols pelo Botafogo. pic.twitter.com/tghmPZHdqy — Jogadores do Botafogo ★彡 (@jogadorbotafogo) March 17, 2018

Lodeiro jogou no Botafogo entre 2012 e 2014, foi campeão carioca em 2013, e entregou bons momentos ao torcedor alvinegro. No total, o uruguaio disputou 85 partidas pelo Glorioso.

Carlos Santamaría: 87 jogos

O meio-campista argentino já havia se eternizado como ídolo no River Plate e passado pelo Fluminense antes de chegar ao Botafogo. Atuou pelo Alvinegro entre 1941 e 1944, disputando um total de 87 jogos.

Léo Valencia: 92 jogos

Foto: Vitor Silva/SSPress/Botafogo

Valencia foi contratado pelo Botafogo em 2017 e teve passagem inconsistente, alternando alguns bons momentos com outros não tão bons assim. Disputou 92 partidas entre 2017 e 2019 e fez parte do grupo que conquistou o Campeonato Carioca em 2018.

Loco Abreu: 106 jogos

Divulgação Botafogo FR

Um dos maiores ídolos recentes do Botafogo, Loco Abreu aliou carisma a momentos marcantes. Quem não lembra do pênalti de cavadinha no título carioca de 2010? O uruguaio disputou um total de 106 partidas pelo Glorioso entre 2010 e 2012.

Herrera: 142 jogos

Herrera | Botafogo ⭐️ pic.twitter.com/lzHGf4bjB1 — Diário de torcedor (@diariotorcidas) May 23, 2015

Parceiro de ataque de Loco Abreu em 2010 e 2011, Herrera também deixou o Botafogo em 2012 mas conseguiu disputar mais partidas pelo clube: foram 142 no total. Foi campeão carioca em 2010.

Gatito Fernández: 159 jogos

Foto: Vitor Silva/Botafogo

O goleiro paraguaio é lembrado pelo altíssimo desempenho nas disputas de pênalti – inclusive, foi defendendo pênaltis que Gatito ajudou o Botafogo a conquistar o título carioca em 2018.

O goleiro é um dos ídolos botafoguenses que seguem vestindo a camisa do clube. Ou seja: tem 159 jogos disputados, mas a lista seguirá aumentando.

Joel Carli: 179 jogos

Se existem jogadores que parecem ter nascido para jogar em um clube, Joel Carli parece ter sido escolhido para representar o Botafogo. O argentino é conhecido pela entrega, raça e liderança e também está eternizado pelo gol sobre o Vasco, no último minuto da final do Campeonato Carioca de 2018, que acabou levando o Alvinegro ao título após disputas de pênaltis.

Contra o Volta Redonda, pelo Carioca de 2022, Carli deve igualar Fischer como estrangeiro com mais gols pelo Botafogo, e a tendência é que se isole nesta lista. Até este momento, contudo, o zagueiro soma 179 partidas pelo Glorioso.

Rodolfo Fischer: 180 jogos

O atacante argentino Fischer jogou no Botafogo de 1972 a 1975. pic.twitter.com/goKE0v0GDt — Jogadores do Botafogo ★彡 (@jogadorbotafogo) November 24, 2019

Conhecido também como ‘El Lobo’, o argentino defendeu o Botafogo entre 1972 e 1976 e tornou-se um ídolo marcante do Alvinegro. Disputou 180 jogos e, com 68 gols, é o maior artilheiro estrangeiro do Glorioso.