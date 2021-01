Quais são as novidades do São Paulo com Julio Casares na presidência?

Novo presidente Tricolor iniciou nesta sexta (01) mandato de três anos e planeja anunciar 50 metar a serem cumpridas nos 100 primeiros dias de cargo

O mandato de Julio Casares como presidente do , que terá duração de três anos, teve início nesta sexta-feira (01). O novo dirigente afirmou que até a próxima segunda-feira divulgará 50 metas a serem cumpridas nos primeiros 100 dias de cargo.

Além disso, também na próxima segunda, Muricy Ramalho assume seu novo cargo como coordenador de futebol. Na nova função, o ídolo Tricolor terá a missão de fazer a ponte entre jogadores, comissão técnica e direção do clube. Além disso, ele também dará uma atenção especial aos jovens da base e ajudar na transição dos jovens talentos à equipe principal.

Mas além de Muricy, quais serão as principais novidades do São Paulo com Julio Casares na presidência?

Um dos grandes objetivos do novo presidente Tricolor é diminuir a dívida do clube, que disparou nos últimos dois anos. A estimativa é de que em janeiro deste ano, o valor seja de aproximadamente R$ 600 milhões.

“Vai ter um realinhamento financeiro. Conto com a visão do Adilson Martins, que vai ajudar o Serginho para reorganizarmos essa dívida, com renegociação, trabalhar com prazos. Não é fácil, mas vamos ter essa iniciativa”, afirmou Casares em seu discurso de posse, nesta sexta (01).

Além disso, o novo mandatário também explicou que câmaras setoriais serão criadas no clube, para que haja uma ajuda de conselheiros aos diretores de cada área do São Paulo.

“Vamos ter câmaras setoriais por área. Teremos três conselheiros abnegados para ajudar o diretor. Essa câmara terá prazo e meta. O conselheiro abnegado vai ter sua carteirinha, mas vai ter plano de meta de voluntário. Mas vamos cobrar, não é porque ele é voluntário que não vai ser cobrado. Vamos constituir mais proximidade do diretor com os conselheiros”, destacou Casares.

Mas essas foram apenas algumas das novidades adiantadas pelo novo presidente do clube. Como já foi dito anteriormente, até a próxima segunda-feira (04), Casares irá divulgar 50 metas que devem ser cumpridas em seus primeiros 100 dias de cargo.