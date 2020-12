Quais são as maiores goleadas do Palmeiras na Libertadores?

Time de Abel Ferreira se classificou às quartas de final da Libertadores da América com uma goleada categórica sobre o Delfín, do Equador

Nessa quarta-feira (02), o conseguiu uma vitória imponente sobre o , do , e garantiu uma vaga na edição 2020 da da América. O time comandado por Abel Ferreira venceu os Golfinhos por 5 a 0 e colocou seu nome na história do na competição continental.

Esse resultado positivo é apenas uma das várias goleadas que o time alviverde aplicou sobre adversários em outras edições da copa da América do Sul.

A Goal selecionou as seis maiores goleadas do Alviverde na Libertadores. Curiosamente, três delas aconteceram exatamente em 2020 e tiveram o mesmo placar. Uma sob a batuta de um técnico diferente. Uma com Vanderlei Luxemburgo, outra com Andrey 'Cebola' e uma com Abel Ferreira.

Palmeiras 6 x 1 - fase de grupos de 1994

Palmeiras 7 x 0 El Nacional - fase de grupos de 1995

Palmeiras 5 x 1 Real Potosí - fase preliminar de 2009

Palmeiras 5 x 0 Bolívar - fase de grupos de 2020

Palmeiras 5 x 0 Tigre - fase de grupos de 2020

Palmeiras 5 x 0 Delfín - oitavas de final de 2020

O Palmeiras conquistou a Copa Libertadores da América uma vez. Aconteceu em 1999, ainda sob o comando de Luiz Felipe Scolari. Com o bom trabalho recente de Abel Ferreira, que conseguiu devolver a confiança ao elenco, o Verdão já sonha em conquistar a América mais uma vez.