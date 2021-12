Quais são as contratações do Grêmio para 2022?

O Grêmio está em processo de reformulação. Rebaixado para a Série B após temporada inacreditável (no mau sentido) em 2021 a equipe está ativa no mercado em busca de novas contratações para o treinador Vágner Mancini.

No total, quatro jogadores já foram anunciados pelo clube gaúcho. Outros, porém, estão no radar e ainda podem chegar.

A temporada 2022 do Grêmio começa no final de janeiro, com o início do Campeonato Gaúcho. Até lá, o time já deve ter uma cara nova, se comparado a 2021.

O primeiro reforço do Tricolor veio do sul do país. Trata-se do lateral-esquerdo Nicolas, do Athletico-PR. O jogador de 24 anos veio por empréstimo após não conseguir ganhar a titularidade no Furacão. No Atlético-GO, porém, em 2018 e 2019, foi considerado um dos melhores jogadores do país na posição.

Para a lateral-direita, o Grêmio resolveu trazer um velho conhecido da torcida. Orejuela teve boa passagem pelo clube gaúcho em 2020 e até agradou a torcida, o que lhe rendeu o investimento de R$ 13 milhões do São Paulo. O colombiano não se adaptou ao Morumbi, porém, e foi emprestado novamente ao Tricolor para 2022. Os paulistas ainda pagarão parte do seu salário.

Junto de Orejuela, outro jogador do São Paulo também se mudará para o Rio Grande do Sul. O zagueiro Bruno Alves, de 30 anos, chega por empréstimo até junho de 2023, quando ficará sem contrato. O defensor até fez boas temporadas pelo time paulista, mas perdeu a titularidade com a chegada de Miranda e ascensão de Léo e chega para ser uma opção sólida na linha defensiva.

Já para o ataque, o Grêmio anunciou a chegada de Janderson, do Corinthians (e ex-Atlético-GO). O atacante de 22 anos não conseguiu render no Timão, mas se destacou no Dragão como um jogador extremamente rápido, de ótimo drible e que costumava fazer seus gols. É outro que chega por empréstimo.

Outros nomes que também interessam a diretoria, mas ainda não fecharam, são o zagueiro Cacá (Tokushima Vortis-JAP) e o meio-campista Martín Benítez (Independiente-ARG, mas que jogou no São Paulo em 2021), segundo a UOL Esporte.